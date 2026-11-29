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Frank de Boer fustige la manière dont Jeremie Frimpong a défendu sur l’égalisation d’Everton face à Liverpool (1-1) dans le derby de la Mersey. L’international néerlandais a marqué contre son camp.

Sur le terrain d’Everton, Liverpool semblait plutôt bien parti en première période après l’ouverture rapide du score de Dominik Szoboszlai. Mais les Reds ont ensuite baissé de régime et concédé de nombreux coups francs.

C’est sur l’un d’eux que l’égalisation est arrivée à la 25e minute. Kiernan Dewsbury-Hall a adressé un centre tendu, que Frimpong a malencontreusement envoyé dans son propre but, derrière Alisson Becker. De quoi provoquer l’exaspération de De Boer.

Le consultant critique surtout l’attitude de Frimpong, à qui il reproche de ne regarder que son adversaire. Résultat : il voit le ballon arriver trop tard.

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« Ça me rend malade », lance De Boer sur le plateau d’Amazon Prime. « Des joueurs qui, sur les coups francs adverses, ne regardent que leur adversaire et plus le ballon. »

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« Frimpong fait encore la même chose avec Liverpool. C’est pour ça qu’il marque contre son camp », ajoute-t-il, visiblement agacé.

La bourde de Frimpong a finalement eu de lourdes conséquences, puisque Liverpool n’a pas réussi à marquer un deuxième but. Le match s’est terminé sur le score de 1-1.

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Sur les réseaux sociaux, Frimpong essuie de vives critiques. De nombreux supporters de Liverpool le qualifient de mauvaise recrue et réclament que le piston quitte le onze de départ du manager Andoni Iraola.

Habituellement, Ronald Araújo, prêté par le FC Barcelone, est le premier choix au poste d’arrière droit, mais il n’était pas assez en forme pour débuter dimanche. Il devrait toutefois retrouver sa place de titulaire aux dépens de Frimpong lors du prochain match.