Frank de Boer et Alderweireld étrillent une interview « à faire grincer des dents » à l’Ajax

Frank de Boer et Toby Alderweireld ont vivement critiqué jeudi soir, sur Ziggo Sport, le niveau d’anglais insuffisant de l’entraîneur de l’Ajax, Míchel Sánchez. L’Espagnol, en poste à Amsterdam depuis trois mois et demi, a eu énormément de mal à se faire comprendre après la douloureuse défaite 2-1 contre Hajduk Split. La manière dont Míchel transmet son message inquiète beaucoup les deux consultants.

Après cette défaite embarrassante en Ligue Conférence, Míchel s’est présenté devant la caméra de Ziggo Sport et a tenté d’expliquer, dans un anglais très laborieux, ce qui n’avait pas fonctionné. « Je pense que notre première mi-temps n’a pas été assez bonne. Nous avons perdu beaucoup de ballons alors que nous avions la possession et, sans le ballon, nous n’avions pas assez d’énergie pour bien presser », a déclaré l’entraîneur, qui a également souligné que l’Ajax avait montré un meilleur visage après la pause. « En deuxième mi-temps, nous avons dominé le match et méritions mieux, mais deux erreurs nous ont coûté deux buts. »

Míchel a aussi été interrogé sur la prestation de Jofre Torrents, qui a joué un rôle négatif sur les deux buts encaissés. « Il a commis une erreur sur le deuxième but, mais sa prestation n’a pas été mauvaise », a répondu l’Espagnol, qui a régulièrement cherché ses mots pendant l’entretien et peiné à terminer ses phrases.

Cela n’a pas échappé à Sam van Royen, qui a abordé le sujet sur le plateau de Ziggo Sport. « Je regarde aussi cela d’un point de vue télévisuel et, peut-être que s’ils avaient gagné et que tout allait bien, on ne dirait pas ça », a commencé le présentateur. « Mais sur le plan de l’anglais, de la communication, après une défaite… ça donne quand même une impression de maladresse, non ? »

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Alderweireld a abondé dans son sens, se demandant à voix haute comment Míchel parvient à transmettre son message aux joueurs de l’Ajax. « Je me pose la question : comment communique-t-il avec son équipe ? En anglais ou en espagnol ? Beaucoup de gens ne comprennent pas l’espagnol, ils comprennent mieux l’anglais, mais si on parle comme ça… », a déclaré Alderweireld, sans cacher son inquiétude.

De Boer lui a ensuite donné raison avec un jugement cinglant : « C’est pénible à écouter. » Alderweireld a poursuivi : « Si tu fais ça dans le vestiaire, tu obtiens exactement la même chose », a estimé l’ancien défenseur, qui doute aussi de l’efficacité d’un interprète. « Supposons qu’il parle espagnol et que quelqu’un d’autre traduise : souvent, le message ne passe plus tout à fait de la même manière. Peut-être qu’il l’exprime lui-même un peu différemment de la personne qui traduit, donc ce n’est pas pratique. »

Van Royen s’est demandé si Daley Blind, recruté selon lui comme une sorte de relais de Míchel, pourrait éventuellement jouer le rôle de traducteur. Alderweireld n’y voit pas non plus de solution idéale : « Tant qu’il y a un intermédiaire, peu importe que ce soit Daley Blind ou quelqu’un d’autre. Dans un moment comme celui-là, il faut transmettre sa passion et ses connaissances. Une équipe doit presque être suspendue à tes lèvres et se dire : d’accord, oui, c’est ça. »