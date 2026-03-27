Francisco Conceicao : « Liverpool ? C'est un grand club, mais la Juventus l'est aussi »

Ces derniers jours, Francisco Conceicao a été associé à Liverpool, suite à l'annonce du départ de Mohamed Salah à la fin de la saison. L'ailier de laJuventus a répondu à l'intérêt présumé des Reds lors d'une conférence de presse donnée depuis le stage de préparation de l'équipe nationale portugaise à Cancún, au Mexique. Voici ses propos, rapportés par juventusnews24.com : « Liverpool ? Je sais qu’il s’agit d’un grand club, mais je joue déjà dans un grand club où je suis heureux. Pour l’instant, je me concentre uniquement sur ces deux matchs que nous avons avec la sélection nationale, puis je me concentrerai sur le sprint final du championnat pour aider au maximum mon club. »









« Je suis dans un grand club – a-t-il poursuivi – où la pression pour gagner est forte. Je dois simplement continuer à travailler et apporter ma contribution par des buts et des passes décisives. La Coupe du monde ? C’est un rêve et un objectif, et je ferai tout pour y être. Mon objectif est d’aider par des buts et des passes décisives, c’est ce que j’essaie de faire. Je dois continuer chaque jour à prouver que j’ai les capacités d’aider l’équipe nationale et de me faire aider par elle pour continuer à progresser. »



