Francesco Farioli parle du PSV avec respect avant leur rencontre de mardi en phase de ligue de la Ligue des champions. L’entraîneur du FC Porto évoque également son bref passage à l’Ajax.

« Le PSV a été champion des Pays-Bas trois fois de suite, cela mérite donc le respect. Mais avec le soutien de nos supporters, nous pouvons gagner », a déclaré un Farioli combatif lundi, lors d’un point presse avant la venue du PSV au Portugal.

« Nous connaissons les qualités du PSV, car nous avons bien analysé ses matches. Ses statistiques sont impressionnantes. Le PSV a marqué plus de cent buts en Eredivisie pendant trois années consécutives et a été sacré champion l’an dernier avec près de vingt points d’avance. Ses qualités ne font donc aucun doute », a prévenu l’entraîneur italien, soucieux de ne pas sous-estimer l’adversaire de mardi.

Farioli souligne que son passé à l’Ajax ne joue aucun rôle dans la préparation de cette rencontre. « Le passé, c’est le passé. Je suis maintenant dans un autre club et ils ont beaucoup de nouveaux joueurs », a déclaré l’entraîneur, qui a battu le PSV deux fois lors de son passage à l’Ajax.

Malgré le titre de champion qui lui a échappé, l’entraîneur du Porto garde de bons souvenirs de sa saison à l’Ajax. « C’était la première fois que je travaillais dans un véritable grand club. J’avais de bonnes relations avec les gens de l’Ajax et la direction. Et ces amitiés perdurent. »

Farioli sera donc opposé mardi à Bosz, qui a lui aussi brièvement travaillé à l’Ajax par le passé. « Toutes ses équipes pratiquent un football reconnaissable. Elles jouent de manière offensive et avec beaucoup d’intensité », a-t-il déclaré en complimentant l’entraîneur du PSV.

Porto s’est incliné en Ligue des champions face à Manchester City (0-2) et au Real Betis (3-2). Le PSV a pris un point contre le Shakhtar Donetsk (1-1) et s’est incliné de justesse sur le terrain du RB Leipzig (1-0).