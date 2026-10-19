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Rian Rosendaal
Traduit par

Francesco Farioli décrit son lien avec l’Ajax

Francesco Farioli parle du PSV avec respect avant leur rencontre de mardi en phase de ligue de la Ligue des champions. L’entraîneur du FC Porto évoque également son bref passage à l’Ajax. 

« Le PSV a été champion des Pays-Bas trois fois de suite, cela mérite donc le respect. Mais avec le soutien de nos supporters, nous pouvons gagner », a déclaré un Farioli combatif lundi, lors d’un point presse avant la venue du PSV au Portugal.

« Nous connaissons les qualités du PSV, car nous avons bien analysé ses matches. Ses statistiques sont impressionnantes. Le PSV a marqué plus de cent buts en Eredivisie pendant trois années consécutives et a été sacré champion l’an dernier avec près de vingt points d’avance. Ses qualités ne font donc aucun doute », a prévenu l’entraîneur italien, soucieux de ne pas sous-estimer l’adversaire de mardi.

Farioli souligne que son passé à l’Ajax ne joue aucun rôle dans la préparation de cette rencontre. « Le passé, c’est le passé. Je suis maintenant dans un autre club et ils ont beaucoup de nouveaux joueurs », a déclaré l’entraîneur, qui a battu le PSV deux fois lors de son passage à l’Ajax.

Malgré le titre de champion qui lui a échappé, l’entraîneur du Porto garde de bons souvenirs de sa saison à l’Ajax. « C’était la première fois que je travaillais dans un véritable grand club. J’avais de bonnes relations avec les gens de l’Ajax et la direction. Et ces amitiés perdurent. »

Farioli sera donc opposé mardi à Bosz, qui a lui aussi brièvement travaillé à l’Ajax par le passé. « Toutes ses équipes pratiquent un football reconnaissable. Elles jouent de manière offensive et avec beaucoup d’intensité », a-t-il déclaré en complimentant l’entraîneur du PSV.

Porto s’est incliné en Ligue des champions face à Manchester City (0-2) et au Real Betis (3-2). Le PSV a pris un point contre le Shakhtar Donetsk (1-1) et s’est incliné de justesse sur le terrain du RB Leipzig (1-0). 