Coupe du monde - Demi finales 14 juil. 2026 - 15:00 AT&T Stadium

France - Espagne débutera le 14 juillet 2026 à 15h00 EST et 20h00 GMT.

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Les géants européens s’affrontent en demi-finale de la Coupe du monde

Pour sa troisième demi-finale consécutive de Coupe du monde, la France, double championne du monde, doit se défaire de l’Espagne, championne d’Europe, pour atteindre une troisième finale d’affilée. L’affiche est alléchante, et nous avons tout ce qu’il faut savoir avant le choc titanesque de mardi, avec l’Argentine ou l’Angleterre qui les attendra en finale dimanche.

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Comment la France et l’Espagne en sont arrivées là

La France a fait forte impression dans ce tournoi avec six victoires consécutives, qui lui ont permis de terminer en tête du groupe I. Les Bleus ont ensuite éliminé la Suède, le Paraguay et le Maroc, inscrivant 16 buts au passage sans en encaisser un seul dans la phase à élimination directe jusqu’ici. La victoire 1-0 contre le Paraguay les a vus s’accrocher et obtenir un résultat sans être à leur meilleur niveau, mais l’équipe de Didier Deschamps a livré une performance dominante contre un Maroc très solide, s’imposant 2-0 malgré le penalty manqué de Kylian Mbappe. Le joueur du Real Madrid s’est largement rattrapé ensuite, en marquant puis en offrant une passe décisive à Ousmane Dembele pour envoyer son pays dans le dernier carré. Deschamps, sur le banc pour son 26e match de Coupe du monde ici, aimerait tirer sa révérence avec panache.

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L’Espagne a bafouillé lors de son entrée en lice avec un nul 0-0 contre le Cap-Vert, mais elle n’a cessé de monter en puissance au fil du tournoi. Des victoires en phase à élimination directe contre l’Autriche (3-0) et le Portugal (1-0) l’ont envoyée en quarts, où elle a concédé son premier but du tournoi, avant de battre la Belgique 2-1 pour décrocher ce rendez-vous avec la France. Il ne s’agit que de la deuxième demi-finale de Coupe du monde de l’Espagne, et de sa première depuis son sacre en Afrique du Sud en 2010.

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Mbappe reste l’homme fort

Avec 20 buts en Coupe du monde dans sa carrière, Kylian Mbappe, 27 ans, n’est plus qu’à une réalisation du total de Lionel Messi, qui en compte 21 dans la compétition. Mbappe peut l’égaler ici, voire le dépasser, avant que Messi et l’Argentine n’affrontent l’Angleterre mercredi. Mbappe insistera sur le fait que les distinctions individuelles ne peuvent pas rivaliser avec les trophées collectifs, et il aura raison, mais c’est un bilan stupéfiant qu’il sera déterminé à enrichir pour tenter de guider son équipe vers une nouvelle finale.

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Le super remplaçant Merino pourrait faire mal à la France

La star d’Arsenal Mikel Merino est devenu le premier joueur de l’histoire de la Coupe du monde à inscrire le but de la victoire dans deux matches à élimination directe en tant que remplaçant, grâce à son but dans le temps additionnel contre la Belgique. Merino cherchera à avoir un nouvel impact décisif en sortie de banc contre la France, dont les remplaçants n’ont pas encore directement contribué à un but dans la phase à élimination directe.

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L’Espagne est-elle la bête noire des Bleus ?

Depuis le début de Russie 2018, l’Espagne n’a perdu qu’un seul de ses 27 matches de grande compétition, restant invaincue lors des 14 derniers tout en réalisant neuf clean sheets. L’équipe du sélectionneur Luis de La Fuente a remporté sept de ses 10 derniers matches contre la France et abordera cette rencontre avec confiance. La Roja a battu les Bleus 2-1 en demi-finales de l’Euro 2024, et elle s’est également imposée au terme d’un spectaculaire 5-4 en finale de la Ligue des nations de l’UEFA 2025. Malgré cela, l’Espagne est outsider chez les bookmakers de la Coupe du monde les plus connus du Royaume-Uni, La Roja étant cotée autour de 9/4 chez la plupart des principaux opérateurs.

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XI probable de la France

Maignan ; Koundé, Upamecano, Saliba, Digne ; Koné, Rabiot ; Dembélé, Olise, Doué ; Mbappé.

XI probable de l’Espagne

Simon ; Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella ; Rodri, Fabian ; Yamal, Olmo, Baena ; Oyarzabal.

France - Espagne : faits et chiffres

Onze des 16 buts de la France à la Coupe du monde 2026 ont été inscrits après la mi-temps.

La France affiche la meilleure moyenne de tirs cadrés par match de toutes les nations à la Coupe du monde 2026 (7,8).

Seuls quatre des 16 derniers matches de l’Espagne ont vu les deux équipes marquer.

Lamine Yamal a inscrit trois buts lors de ses deux apparitions contre la France à ce jour.

L’Espagne n’a perdu aucun de ses 36 derniers matches dans le temps réglementaire, une série qui remonte à mars 2024 (26 victoires, 10 nuls). Si cette remarquable série se prolonge ici, elle égalerait le record absolu de l’Italie, établi à 37 en 2021.

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Groupe de 26 joueurs de la France

Gardiens : Mike Maignan (AC Milan), Robin Risser (Lens), Brice Samba (Rennes).

Défenseurs : Lucas Digne (Aston Villa), Malo Gusto (Chelsea), Lucas Hernandez (Paris St-Germain), Theo Hernandez (Al Hilal), Ibrahima Konate (Liverpool), Maxence Lacroix (Crystal Palace), Jules Kounde (Barcelone), William Saliba (Arsenal), Dayot Upamecano (Bayern Munich).

Milieux : N'Golo Kante (Fenerbahçe), Manu Kone (Roma), Adrien Rabiot (AC Milan), Aurelien Tchouameni (Real Madrid), Warren Zaire-Emery (Paris St-Germain).

Attaquants : Maghnes Akliouche (Monaco), Bradley Barcola (Paris St-Germain), Rayan Cherki (Man City), Ousmane Dembele (Paris St-Germain), Desire Doue (Paris St-Germain), Michael Olise (Bayern Munich), Kylian Mbappe (Real Madrid), Jean-Phillippe Mateta (Crystal Palace), Marcus Thuram (Inter Milan).

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Groupe de 26 joueurs de l’Espagne

Gardiens : Unai Simón (Athletic Bilbao), David Raya (Arsenal), Joan García (Barcelone).

Défenseurs : Marcos Llorente (Atlético Madrid), Marc Pubill (Atlético Madrid), Pedro Porro (Tottenham), Aymeric Laporte (Athletic Bilbao), Eric García (Barcelone), Pau Cubarsi (Barcelone), Marc Cucurella (Real Madrid), Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen).

Milieux : Rodri (Manchester City), Martin Zubimendi (Arsenal), Mikel Merino (Arsenal), Pedri (Barcelone), Gavi (Barcelone), Fabian Ruiz (Paris St-Germain), Alex Baena (Atletico Madrid).

Attaquants : Yeremy Pino (Crystal Palace), Víctor Muñoz (Osasuna), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Ferran Torres (Barcelone), Lamine Yamal (Barcelone), Dani Olmo (Barcelone), Nico Williams (Athletic Bilbao), Borja Iglesias (Celta Vigo).

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Actualités des équipes et groupes

Le sélectionneur de la France Didier Deschamps n’a pas confirmé de composition probable, et aucune blessure ni suspension officielle n’a été annoncée. La principale incertitude physique avant le match concerne Kylian Mbappe, sorti pendant le quart de finale contre le Maroc en raison d’un problème à la cheville. De récentes images du camp d’entraînement français le montrent se déplacer librement et afficher un bon état d’esprit, même si aucune confirmation officielle de son état de forme n’a été fournie. D’autres informations sont attendues à l’approche du coup d’envoi.

Le sélectionneur de l’Espagne Luis de la Fuente n’a pas non plus communiqué de XI de départ probable, et aucune blessure ni suspension n’a été recensée. Le groupe semble au complet, avec Lamine Yamal parmi ceux qui devraient tenir un rôle important. Tout changement concernant la disponibilité de l’une ou l’autre équipe sera répercuté ici au fur et à mesure de la confirmation des informations.

Le prochain choc de Coupe du monde entre la France et l’Espagne met aux prises deux nations majeures, et promet une intense bataille tactique sur la scène internationale. Les matches de grande compétition de cette ampleur suscitent de larges discussions parmi les supporters, qui analysent la dynamique des équipes et la disponibilité des joueurs clés avant la rencontre. Pour les amateurs de football qui souhaitent explorer les marchés de paris sportifs et suivre les cotes en direct tout au long de la compétition, finaliser le processus d’inscription bet9ja offre un accès direct à diverses options liées au tournoi. Enregistrer un compte à l’avance permet aux utilisateurs de suivre facilement l’évolution du match et de consulter les options de paris disponibles à mesure que le tournoi se déroule.

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