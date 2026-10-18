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Cairo-Egypt-Al-Ahly-Zamalek-DerbyAFP
Karim Malim
Traduit par

Fracture du nez : un nouveau coup dur qui bouleverse les plans de Zamalek

Asyut Petroleum vs Zamalek SC
Asyut Petroleum
Zamalek SC
Premier League
Zamalek SC vs APR FC
APR FC
Ligue des Champions CAF
A. Rabie
Égypte
Rwanda

Mauvaise nouvelle pour Moatamed Gamal

Ahmed Rabie, milieu de terrain du Zamalek, a annoncé souffrir d'une fracture du nez, un nouveau coup dur pour le club avant d'affronter Petrojet Assiout en Premier League égyptienne, alors que sa participation aux prochaines rencontres reste incertaine.

Ahmed Rabie était titulaire lors du match entre le Zamalek et l'APR FC, disputé vendredi soir dernier, dans le cadre du match aller du deuxième tour préliminaire de la Ligue des champions d'Afrique, avant de révéler sa blessure au retour de la délégation du club au Caire, ce dimanche, en provenance du Rwanda.

Rabie a publié une photo de lui sur son compte officiel « Instagram », qu'il a accompagnée de ce commentaire : « Louange à Dieu en toute circonstance. Fracture du nez. C'est le destin voulu par Dieu, et ce qu'Il veut, Il le fait. »

Selon des informations de presse, cette blessure devrait dans un premier temps priver le milieu de terrain du Zamalek des deux rencontres face à Petrojet Assiout en championnat d'Égypte et face à l'APR FC lors du match retour du deuxième tour préliminaire de la Ligue des champions d'Afrique, en attendant que sa situation définitive soit clarifiée.

La blessure de Rabie survient à un moment délicat pour l'entraîneur Moatamed Gamal, qui s'apprête à diriger le Zamalek face à Petrojet Assiout, mardi prochain, dans le cadre de la septième journée de la Premier League égyptienne.

Le Zamalek occupe la troisième place du classement avec 13 points, récoltés lors de ses six premiers matchs, après sa défaite face à son rival Al Ahly lors du choc disputé dimanche dernier.

Le Zamalek avait entamé son parcours au deuxième tour préliminaire de la Ligue des champions d'Afrique par une victoire sur l'APR FC un but à zéro, lors du match disputé vendredi soir au stade Amahoro, au Rwanda.

Le stade international du Caire doit accueillir le match retour entre les deux équipes samedi prochain, le Zamalek cherchant à confirmer sa supériorité et à valider sa qualification pour le tour suivant, dans l'attente de nouvelles concernant Ahmed Rabie, victime d'une fracture du nez.

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Pyramids FCPyramids FCPYR
6600132+1118
V
V
V
V
V
2
Al Ahly SCAl Ahly SCAHL
6510113+816
V
V
N
V
V
3
Zamalek SCZamalek SCZAM
641183+513
D
V
V
V
V
4
Modern Sport FCModern Sport FCMSP
6411106+413
V
V
V
D
V
5
Al IttihadAl IttihadALI
641184+413
V
V
V
V
D
6
Ceramica CleopatraCeramica CleopatraCMC
6402117+412
D
V
V
V
V
7
National BankNational BankNAB
63037709
V
D
V
V
D
8
Arab ContractorsArab ContractorsAMA
622276+18
N
V
N
V
D
9
Petrojet-SuezPetrojet-SuezPET
6222101008
N
V
V
D
D
10
ZED FCZED FCZED
622256-18
N
V
D
V
D
11
Al QanaAl QanaQAN
61416607
N
D
N
N
N
12
Al Masry SCAl Masry SCALM
621368-27
N
D
D
D
V
13
Smouha SCSmouha SCSMO
621324-27
V
V
D
D
N
14
Tala'ea El GaishTala'ea El GaishELG
621358-37
D
D
N
D
V
15
Wadi Degla FCWadi Degla FCWDF
613267-16
N
D
D
N
V
16
Asyut PetroleumAsyut PetroleumASP
612336-35
V
D
D
D
N
17
Al Sharkeyah-ENPPIAl Sharkeyah-ENPPIENP
6114812-44
D
D
V
N
D
18
Abo Qir SemadAbo Qir SemadABQ
6105210-83
D
D
D
D
D
19
El Gouna FCEl Gouna FCELG
602448-42
D
D
D
D
N
20
Ghazl Al MahallaGhazl Al MahallaGHA
6015110-91
D
D
D
N
D
Championship Playoff
Barrage Relégation


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