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Fortuna Sittard a bien repris après la trêve internationale. L’équipe de Danny Buijs, qui quittera son poste d’entraîneur, s’est imposée à Deventer face à Go Ahead Eagles, battu à domicile pour la première fois cette saison (0-1). Anthony Descotte a inscrit l’unique but du match peu après la pause. Avec ces trois points, Fortuna occupe solidement la septième place, tandis que Go Ahead est neuvième, avec six points de moins.

Après un début de match poussif, il a fallu attendre le milieu de la première période pour voir la première véritable occasion. Servi aux abords de la surface, Melle Meulensteen a bien frappé le ballon. Mais Luuk Koopmans a été vigilant et a repoussé sa tentative qui filait vers le coin du but.

Cette action a donné confiance à Go Ahead, et son meilleur buteur Sören Tengstedt est passé tout près de son dixième but de la saison en Eredivisie. Le Danois de 26 ans a d’abord tiré puissamment à côté en pivotant, avant de frapper droit sur Koopmans.

Go Ahead avait clairement pris l’initiative et allait la conserver pendant pratiquement tout le reste du match, même si Fortuna s’est procuré quelques occasions juste avant la pause par Sven Simons et Anthony Descotte.

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Les Limbourgeois ont toutefois frappé peu après la reprise. Mohamed Ihattaren a été à l’origine du but grâce à une superbe passe en profondeur pour Kristoffer Peterson, entré en jeu. Le Suédois a adressé un centre à ras de terre que Descotte a repris sans difficulté : 0-1.

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Go Ahead a cru égaliser lorsque Meulensteen a conclu une action sur une passe de Victor Edvardsen. Mais les images ont montré que le Suédois était hors-jeu au moment où il a reçu le ballon.

À une vingtaine de minutes de la fin, Go Ahead aurait dû trouver la faille en obtenant plusieurs occasions franches en l’espace de quelques secondes. Dans cette mêlée devant le but, les tentatives de Mathis Suray, Stefán Ingi Sigurdarson et Joris Kramer n’ont, à chaque fois, rien donné, à la stupéfaction des supporters.

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Go Ahead a continué de pousser. Tomas Gálvez, entré à la place de Thibo Baeten, a notamment décoché une bonne frappe vers le but, mais Koopmans a de nouveau réagi avec un superbe réflexe.

Même le défenseur central Gerrit Nauber, chargé d’aller semer le trouble en attaque, n’a pas pu renverser la situation. La semaine prochaine, Fortuna recevra une autre équipe en forme, le sc Heerenveen. Go Ahead se déplacera sur le terrain du PSV.