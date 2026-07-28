Le club d'Al-Ittihad poursuit sa quête de talents, afin de renforcer ses rangs avec quelques stars durant le mercato estival en cours.

Des rapports de presse antérieurs avaient révélé la volonté d'Al-Ittihad de recruter Khaled Al-Ghannam, l'ailier d'Al-Ettifaq, lors du mercato estival en cours, après ses belles performances avec le club lors de la saison passée en Roshn Saudi League.

Le quotidien saoudien « Al-Yaum » a dévoilé un nouveau joueur qu'Al-Ittihad souhaite recruter en provenance d'Al-Ettifaq durant le mercato estival en cours : le milieu de terrain Mukhtar Ali.

Le journal a précisé qu'Al-Ittihad est entré dans des négociations avancées avec Al-Ettifaq, confirmant qu'elles se déroulent bien jusqu'à présent, ce qui laisse présager que Mukhtar Ali pourrait porter les couleurs du club de Djeddah la saison prochaine.

Al-Ittihad cherche à recruter un milieu défensif pour compenser le départ du Brésilien Fabinho, son nom ayant été associé à celui de plusieurs stars, à l'image de l'Égyptien Marwan Attia, du Marocain Sofyan Amrabat et des Nigérians Raphael Onyedika et Wilfred Ndidi.

Mukhtar Ali (28 ans) a été l'une des figures marquantes d'Al-Ettifaq la saison passée, disputant 32 des 34 matchs du club en Roshn Saudi League, au cours desquels il a inscrit un seul but.

La star d'Al-Ettifaq possède un parcours remarquable : il a évolué dans les équipes de jeunes du club de Chelsea jusqu'en 2019, avant de rejoindre le club néerlandais du Vitesse, puis Al-Nassr, pour lequel il a joué entre 2019 et 2022, avant de rejoindre Al-Taï, Al-Fateh, et enfin Al-Ettifaq.

Sur le plan international, le joueur de 28 ans a évolué avec la sélection saoudienne depuis 2019, disputant 14 matchs avec elle, dont la Coupe d'Asie 2024 et la Gold Cup 2025, en plus des éliminatoires de la Coupe du monde 2026, mais il n'a pas participé au tournoi.