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Gaetano Auteri restera l’entraîneur de Foggia. Le club a décidé de lui maintenir sa confiance à l’issue d’un long échange qui s’est tenu lundi, au cours duquel les deux parties ont évalué la situation de l’équipe et la marche à suivre.

La rencontre s’est conclue sur une volonté commune de poursuivre leur collaboration, de donner de la continuité au projet sportif et de confirmer Auteri sur le banc de Foggia.

Il faudra toutefois désormais une réponse concrète sur le terrain. Foggia doit inverser la tendance et renouer avec les résultats dès son prochain match de championnat, prévu dimanche 22 novembre à 12 h 30 contre la Scafatese.

Le classement impose un changement de rythme : Foggia occupe actuellement la 17e place avec 15 points et doit recommencer à prendre des points pour s’éloigner des places les plus dangereuses et remonter au classement.

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