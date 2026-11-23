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Hansi Flick a pris une décision surprenante concernant Lamine Yamal avant le prochain match du FC Barcelone face à Bakou, une initiative inattendue.

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Dans une décision qui envoie un message clair sur la priorité accordée à la préservation de ses stars, le FC Barcelone a choisi de laisser Lamine Yamal en Espagne et de ne pas l'emmener en Azerbaïdjan en vue du prochain match face à Bakou. Le club et le joueur se sont mis d'accord pour lui accorder une période de repos afin qu'il retrouve sa pleine condition physique, au terme de plusieurs semaines marquées par une pression continue liée à un calendrier surchargé.

Le quotidien espagnol « Sport » rapporte que cette décision a été prise d'un commun accord entre la direction du Barça et le joueur, dans le cadre du plan du staff technique dirigé par Hansi Flick visant à gérer les charges physiques et à éviter que le jeune ailier ne s'épuise en raison de l'enchaînement des rencontres et de la brièveté des périodes de récupération entre les matchs.

Le journal précise que l'accumulation des efforts physiques ces dernières semaines, ajoutée à la baisse des températures attendue en Azerbaïdjan, a poussé le staff technique à faire preuve de prudence avec le joueur, considéré comme l'un des éléments essentiels sur lesquels l'équipe s'appuie dans toutes les compétitions.

Selon Sport, Lamine Yamal était présent ce matin au festival « Joan Gamper » à la Cité sportive du FC Barcelone, mais sa présence dans les installations a été de courte durée : il a quitté les lieux moins de dix minutes après son arrivée, alors que le club préparait le déplacement de l'équipe en Azerbaïdjan.

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L'absence de Yamal lors de ce déplacement ne traduit aucun relâchement dans son engagement envers le Barça. Elle s'inscrit dans le cadre d'un accord commun visant à lui permettre de souffler, après une série de matchs rapprochés disputés par l'équipe, à raison d'une rencontre tous les trois jours environ, ce qui réduit les possibilités pour les joueurs de récupérer pleinement leur énergie.