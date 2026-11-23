Hansi Flick a pris une décision surprenante concernant Lamine Yamal avant le prochain match du FC Barcelone face à Bakou, une initiative inattendue.
Dans une décision qui envoie un message clair sur la priorité accordée à la préservation de ses stars, le FC Barcelone a choisi de laisser Lamine Yamal en Espagne et de ne pas l'emmener en Azerbaïdjan en vue du prochain match face à Bakou. Le club et le joueur se sont mis d'accord pour lui accorder une période de repos afin qu'il retrouve sa pleine condition physique, au terme de plusieurs semaines marquées par une pression continue liée à un calendrier surchargé.
Le quotidien espagnol « Sport » rapporte que cette décision a été prise d'un commun accord entre la direction du Barça et le joueur, dans le cadre du plan du staff technique dirigé par Hansi Flick visant à gérer les charges physiques et à éviter que le jeune ailier ne s'épuise en raison de l'enchaînement des rencontres et de la brièveté des périodes de récupération entre les matchs.
Le journal précise que l'accumulation des efforts physiques ces dernières semaines, ajoutée à la baisse des températures attendue en Azerbaïdjan, a poussé le staff technique à faire preuve de prudence avec le joueur, considéré comme l'un des éléments essentiels sur lesquels l'équipe s'appuie dans toutes les compétitions.
Selon Sport, Lamine Yamal était présent ce matin au festival « Joan Gamper » à la Cité sportive du FC Barcelone, mais sa présence dans les installations a été de courte durée : il a quitté les lieux moins de dix minutes après son arrivée, alors que le club préparait le déplacement de l'équipe en Azerbaïdjan.
L'absence de Yamal lors de ce déplacement ne traduit aucun relâchement dans son engagement envers le Barça. Elle s'inscrit dans le cadre d'un accord commun visant à lui permettre de souffler, après une série de matchs rapprochés disputés par l'équipe, à raison d'une rencontre tous les trois jours environ, ce qui réduit les possibilités pour les joueurs de récupérer pleinement leur énergie.
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Mon histoire avec le football a commencé dès mon plus jeune âge, alors que j’étais un petit garçon qui ne comprenait pas tout à fait ce qu’il regardait, mais la magie qui émanait des terrains était irrésistible. Je me souviens très bien d’avoir suivi l’équipe d’Égypte lors de la Coupe du monde en Italie en 1990, où mes yeux s’émerveillaient devant ces moments dramatiques et où mon cœur se noyait dans un océan d’excitation sans fin. Ce fut le début, l’étincelle qui a allumé le feu de la passion qui brûle encore aujourd’hui.
Au fil des années, le Real Madrid a conquis mon cœur sans réserve, devenant ma plus grande icône dans le monde du football international. J’ai eu la chance de vivre l’ère des stars brillantes du « Merengue », cette pléiade qui réunissait des légendes telles qu’Iker Casillas dans les cages, Zinedine Zidane et son intelligence envoûtante, Luis Figo et ses talents hors du commun, Roberto Carlos et ses tirs fulgurants, Ronaldo « le Phénomène » et sa vitesse surhumaine, Raúl et son dévouement légendaire, et David Beckham et son élégance royale. Chaque match était une histoire, chaque but une œuvre d’art, peinte par mes souvenirs aux couleurs mêlées de joie et de douleur.
Malgré mes changements de poste dans le monde du journalisme – des rubriques politiques complexes à l’économie instable –, ma passion pour le football ne s’est jamais éteinte. Il battait en silence, attendant l’occasion propice pour refaire surface. Cette occasion s’est présentée en 2016, lorsque j’ai rejoint le site « Koora », où cette passion s’est transformée en travail quotidien. Là-bas, le plaisir s’est mêlé au travail acharné : de longues heures d’analyse, d’écriture et de couverture, mais c’était un véritable plaisir. Grâce à cet effort collectif, « Koora » s’est développé pour devenir aujourd’hui le plus grand site sportif du monde arabe, un phare pour les passionnés de football, de l’océan au golfe.
Dans le coffre-fort de mes souvenirs sportifs, certains moments restent à jamais gravés. Mais s’il fallait n’en choisir qu’un, ce serait sans aucun doute ce but immortel de Zinedine Zidane lors de la finale de la Ligue des champions 2002, face au Bayer Leverkusen. Un seul ballon, un tir fulgurant du pied gauche de « Zizou », qui a décrit une trajectoire magique avant de finir au fond des filets, offrant ainsi au Real Madrid son neuvième titre. Ce fut un moment où le temps s'est figé, un mélange de beauté et de puissance, qui nous rappelle que le football n'est pas seulement un jeu, mais un art qui touche l'âme.