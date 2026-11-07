Hansi Flick, l'entraîneur du Barça, a évoqué plusieurs dossiers importants avant la confrontation face à l'Atlético de Madrid, prévue demain dimanche dans le cadre du championnat d'Espagne, à commencer par la situation d'Anthony Gordon et de Jules Koundé, ainsi que la disponibilité du jeune Fariñas pour cette rencontre attendue.

Au sujet du niveau d'Anthony Gordon, Flick a déclaré, selon les propos rapportés par le journal espagnol « AS » : « Il nous apporte beaucoup avec le ballon. Il le conserve, il maintient la possession, il ne commet pas d'erreurs faciles, et dans le dernier tiers il pourrait être un peu plus égoïste dans les situations de duels individuels. Mais il a été très bon lors des derniers matchs, il a élevé son niveau, et j'en suis heureux. »

Concernant la situation de Jules Koundé, l'entraîneur allemand a précisé : « Nous nous attendions à ce qu'il revienne plus rapidement, mais nous devons prendre soin de lui. Il faut suivre son évolution jour après jour. Cela prend un peu plus de temps, et nous espérons le revoir après la trêve internationale. »

Flick a abordé la disponibilité de Fariñas, et la manière dont il s'est reconverti au poste d'arrière droit, en déclarant : « Il n'a jamais joué à ce poste auparavant, mais c'est un très bon joueur sur les plans physique, tactique et technique. C'est impressionnant de voir comment La Masia forme les joueurs, et sur le côté droit, aux côtés de Lamine Yamal, il réalise un très bon travail. »

Et d'ajouter : « Il est à un niveau qui lui permet de disputer un match comme celui de demain. Face à Aston Villa, il a livré une prestation remarquable, et il est prêt pour le match de demain. »