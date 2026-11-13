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Le FC Barcelone traverse l'une de ses périodes les plus difficiles de ces dernières années, non seulement sur le plan des résultats, mais aussi sur celui de la planification de l'avenir. Alors que l'équipe souffre d'un manque flagrant dans l'axe de la défense en raison des blessures à répétition, l'entraîneur Hansi Flick et le directeur sportif Deco se retrouvent incapables d'agir, à cause de la situation financière délicate qui entrave la direction sportive et lui complique la tâche pour suivre ses options prioritaires.

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Selon le quotidien espagnol "Marca", Flick et Deco ont clairement exprimé leur volonté de renforcer la défense lors du prochain mercato hivernal, soulignant que l'axe défensif est le secteur le plus touché par les blessures et qu'il a besoin d'un renfort urgent si l'équipe veut jouer tous les titres jusqu'à la fin de la saison.

Mais le problème ne réside pas dans la volonté, plutôt dans la capacité. La direction ne souhaite pas recruter un joueur professionnel pour six mois seulement, ni un joueur qui n'améliorerait pas la qualité de l'effectif actuel. L'objectif est de recruter un défenseur de grande valeur appelé à une longue histoire avec le club, un défenseur de haut niveau capable de diriger la défense pendant des années, et ce type de joueur exige un investissement colossal impossible à concrétiser actuellement, ce qui explique les difficultés et les semaines écoulées sans aucun progrès notable.

Le Barça reste tenu par la règle du 1:1, notamment grâce à la prolongation du contrat de Raphinha. En effet, son nouveau bail prolonge son contrat actuel et réduit ses mensualités, et l'augmentation de son salaire n'entrera pas en vigueur immédiatement mais s'appliquera la saison prochaine, si bien qu'elle n'affectera pas la masse salariale actuelle.

En revanche, la prolongation du contrat de Xavi Espart, la prolongation imminente de Marc Bernal ainsi que les contrats en cours de Brayan Fariñas et Gerard Martín pèsent sur le coût total de l'effectif, ce qui explique certaines des difficultés du Barça à boucler des transferts au mois de janvier.

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Les bureaux du Camp Nou comme ceux de la cité sportive Joan Gamper affirment clairement qu'ils ne souhaitent pas recruter un joueur pour quelques mois seulement ; l'objectif est de renforcer la défense avec un défenseur central de haut niveau, et cette opération exige une dépense que le club ne peut assumer actuellement, sauf en cas de départ d'un joueur. Pour l'heure, aucun dossier n'est avancé en ce sens.

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Tous les regards sont tournés vers Alejandro Baldé. Le club affiche sa confiance quant à un départ de l'arrière gauche en janvier, mais son avenir demeure incertain à ce jour. Le joueur s'est jusqu'ici montré réticent à quitter le club, et les offres qui lui ont été soumises n'étaient pas totalement satisfaisantes. Le club estime toutefois que son isolement actuel pourrait le faire changer d'avis dans les prochaines semaines, même si les responsables du conseil d'administration n'en sont pas certains.

Cela dit, les portes du Barça sont également ouvertes au départ d'autres joueurs de l'effectif de Hansi Flick, car le club a besoin de vendre certains éléments. Toute l'équipe n'est pas à vendre : certains joueurs sont intouchables, comme Raphinha, Pedri, Cubarsí et Lamine, mais la direction est prête à écouter des offres pour plusieurs autres joueurs.

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Deco et son équipe disposent d'une liste de défenseurs potentiels, mais tous dépassent leur budget actuel. Les directeurs sportifs n'écartent pour autant aucune option, et il reste un espoir de renforts lors du prochain mercato estival, même si la tâche s'annonce difficile.

Ils savaient depuis l'été que recruter un joueur en janvier serait compliqué en raison de la situation financière du club. Mais leur travail se poursuit, et ils tiennent des réunions avec de nombreux joueurs, dont certains dont l'identité n'a pas encore été révélée, qui présentent le profil recherché.

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Malgré leur volonté, des noms comme Tah, Bastoni, Nista, Gvardiol, Natan et Reis ne sont pas des options envisageables pour le moment car hors de portée. Mais le Barça n'exclut rien, car la situation peut évoluer : il pourrait y avoir un départ inattendu, ou une recrue potentielle pourrait être contrainte au transfert, même sous forme de prêt. Ils sont optimistes, mais le temps passe, et la défense crie à l'aide.