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Joao Mario, joueur de couloir de la Fiorentina, a expliqué dans un entretien à Tuttosport traverser une bonne période sur le plan personnel, tout en étant conscient que la Fiorentina doit encore progresser dans plusieurs domaines. Il a notamment évoqué la phase défensive, l’un des secteurs où son équipe rencontre le plus de difficultés.

Le dernier match disputé par la Fiorentina avant la trêve était celui contre la Juventus. Le nul a laissé un sentiment mitigé : « Un goût amer. Nous savions que c’était une grande équipe, mais pendant le match, nous sentions que nous pouvions gagner. C’est l’état d’esprit que nous devons toujours avoir : essayer de remporter tous les matches, même contre les grandes équipes. Nous l’avons montré ce soir-là, même si, au bout du compte, nous n’avons pas pris les trois points. »

Affronter la Juve ? « C’était spécial. Je ne suis resté que six mois à Turin, mais cela m’a suffi pour comprendre toute la grandeur de ce club, où évoluent tant de grands joueurs. Mais dès que je suis entré sur le terrain, je me suis concentré uniquement sur le match. »

Parmi les faits de jeu les plus discutés figure la possibilité d’un penalty pour la Juventus, après une supposée main de Joao Mario : « C’est de l’histoire ancienne maintenant (il sourit). J’ai quand même revu les images et, pour moi, le mouvement comme le contact étaient involontaires. D’autres peuvent voir les choses différemment, c’est normal dans le football, mais à mon avis, la décision finale était correcte. »

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La discussion s’est ensuite tournée vers l’avenir. Joao Mario reste sous contrat avec la Juventus jusqu’en 2030. Cette situation contractuelle laisse plusieurs possibilités ouvertes pour la saison prochaine, mais le joueur ne semble pas vouloir s’y attarder pour l’instant. « Pour le moment, je me concentre sur le présent. Il faut toujours penser à faire de son mieux là où l’on est. Ensuite, on verra. Je suis quelqu’un qui a toujours envie de jouer, d’où ma décision de partir. Mais la Juve reste dans mon cœur, c’est une équipe à laquelle je demeure attaché. J’ai encore un contrat, on verra ce qui se passera. Pour l’instant, je suis à la Fiorentina, un club chargé d’histoire, et c’est une fierté pour moi. Je veux bien faire et je me concentre là-dessus. Comme je l’ai dit, je penserai à l’avenir plus tard. »

Autre sujet abordé dans l’entretien : son poste sur le terrain. Vanoli l’utilise en effet comme arrière gauche : « Évidemment, c’est un peu différent, même si ce n’est pas la première fois que je change de côté. Je m’adapte. Mais si l’équipe a besoin de moi à ce poste, je suis là. » Quant à son envie de porter de nouveau le maillot du Portugal : « Bien sûr. Revenir en sélection est l’un de mes objectifs, même si, pour l’instant, ma priorité est de bien jouer avec la Fiorentina. »

Enfin, Joao Mario a donné son avis sur l’avenir de la sélection portugaise et sur l’héritage de Cristiano Ronaldo : « Nous nous appuierons sur les nombreux talents qui, heureusement, ne nous manquent pas. Mais quel regret de voir que Cristiano n’a pas reçu les adieux et l’hommage que l’Argentine a réservés à Messi. Ça m’a fait mal. Ronaldo mériterait le même match en son honneur, espérons qu’ils l’organiseront. Il a été l’un des plus grands de l’histoire du football. J’ai joué avec lui et je me souviens qu’il m’avait très bien accueilli. C’est aussi quelqu’un d’exceptionnel sur le plan humain. »