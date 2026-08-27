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imago-sport-1081063842.jpgAbdullah Ahmed
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Fin du parcours : Al-Hilal met un terme à la carrière de l'une de ses stars

A. Al-Bulayhi
Al Hilal
Saudi Pro League
Arabie saoudite

Le Zamalek finalise tous les détails

La direction du club saoudien d'Al-Hilal a mis un terme au parcours de l'une des plus importantes stars de l'équipe ces dernières années, après son écartement des plans de l'entraîneur italien Simone Inzaghi.

Al-Hilal ambitionne de bâtir une équipe solide afin de reconquérir les titres du championnat et de la Ligue des champions d'Asie, après des années de souffrance où les sacres se sont limités à des trophées comme la Coupe du Roi et la Supercoupe locale.

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Selon le journal saoudien « Al-Riyadiah », Al-Hilal a réussi à résoudre le problème de son défenseur Ali Al-Bulaihi et a signé un accord financier prévoyant son départ avant la fin de la période de transferts estivale en cours.

Aucun détail supplémentaire concernant l'avenir du joueur n'a été révélé, mais il a récemment été associé à un transfert vers Al-Ittihad ou Al-Diriyah.

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Al-Bulaihi est l'une des plus importantes stars d'Al-Hilal de la dernière décennie et a réussi à remporter de nombreux titres nationaux et continentaux, depuis son recrutement en 2017, en provenance d'Al-Fateh.

Al-Bulaihi a disputé 263 matchs, au cours desquels il a inscrit 23 buts et délivré 3 passes décisives, tout en étant sacré à 14 reprises, avec en tête le championnat saoudien remporté 5 fois, ainsi que la Ligue des champions d'Asie à deux occasions.

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