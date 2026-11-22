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Chelsea a fait connaître sa position sur un éventuel limogeage de son entraîneur espagnol Xabi Alonso, après la lourde défaite concédée face à Leeds United (4-1), hier samedi, lors de la 11e journée de Premier League. Un résultat qui a accentué la pression sur le technicien et relancé les interrogations sur son avenir au sein du club londonien.

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Selon le journal anglais « Metro », la direction de Chelsea n'envisage pas de prendre de décisions hâtives concernant l'avenir d'Alonso et n'a pas l'intention de le limoger si tôt dans son mandat, malgré le début difficile et les résultats négatifs enregistrés par l'équipe sous ses ordres.

La nomination du technicien espagnol cet été représentait un grand pas pour Chelsea, au vu des succès qu'il a connus avec le Bayer Leverkusen, où il a laissé une empreinte forte lors de son expérience allemande, ce qui avait fait de lui l'un des entraîneurs les plus convoités du marché.

L'arrivée d'Alonso à Stamford Bridge s'est faite dans un climat d'optimisme au sein du club , notamment après un été marqué par d'importants investissements financiers pour renforcer l'effectif, mais aussi en raison des attentes quant à sa capacité à ramener Chelsea dans la course aux titres, en profitant de l'absence de compétitions européennes, perçue comme un facteur susceptible d'aider l'équipe à se concentrer davantage sur la Premier League.

Mais le début de saison ne s'est pas déroulé comme prévu. La lune de miel a rapidement pris fin pour le technicien espagnol, qui s'est retrouvé face à une série de résultats négatifs : Chelsea a déjà subi cinq défaites et encaissé 20 buts en 11 matchs, un ratio inquiétant quant à la capacité de l'équipe à trouver la stabilité défensive nécessaire.

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Ce soutien de la direction de Chelsea à Alonso intervient alors que le club londonien a pris l'habitude, ces dernières années, de trancher rapidement au sujet des entraîneurs chargés de mener la reconstruction, plusieurs techniciens n'ayant pas bénéficié du temps nécessaire pour mettre en place leurs idées ou trouver la stabilité recherchée.

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Graham Potter et Liam Rosenior en sont parmi les exemples les plus marquants, leurs expériences à Chelsea ayant pris fin en peu de temps, sur fond de baisse des résultats et d'incapacité à répondre aux attentes liées au projet sportif du club, ce qui a fait de la stabilité technique l'un des principaux dossiers entourant l'équipe londonienne.

Alonso n'a pas encore atteint le niveau de pression qu'avaient connu Potter et Rosenior avant leur départ, mais cela ne signifie pas que sa situation est exempte d'inquiétude, d'autant que les résultats actuels le placent face à un test difficile, Chelsea ayant besoin de retrouver rapidement son équilibre et de montrer des signes clairs de sa capacité à rivaliser.

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La défaite contre Leeds a accru la frustration des supporters de Chelsea, qui n'ont pas caché leur colère face à la prestation de l'équipe et ont clairement exprimé leur mécontentement pendant la rencontre, un message qui traduit l'érosion de la confiance envers le groupe actuel, ainsi que les interrogations sur la capacité d'Alonso à régler les problèmes apparus depuis le début de la saison.

Chelsea avait pourtant ouvert le score face à Leeds grâce à Emmanuel Imaga à la 25e minute, mais l'équipe n'a pas su conserver son avantage. Noah Okafor a égalisé, avant que Dominic Calvert-Lewin ne donne l'avantage sur penalty. Okafor a ensuite inscrit son doublé, le troisième but de son équipe, avant que Brenden Aaronson ne corse l'addition dans le temps additionnel.

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Après la rencontre, Alonso a reconnu un problème mental chez ses joueurs, assurant que l'équipe traverse une période difficile sur le plan de la confiance en soi et qu'elle n'a pas su gérer comme il le fallait le retour de Leeds au score, ce qui a permis à l'adversaire d'imposer sa domination en seconde période.

La mission du technicien espagnol dans les semaines à venir semble liée à sa capacité à améliorer le rendement défensif et à réduire les erreurs qui ont coûté à l'équipe de nombreux buts encaissés, tout en trouvant des solutions offensives plus efficaces, afin que les mauvais résultats ne se transforment pas en une crise durable qui pèserait sur la position de Chelsea dans les compétitions nationales.

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Alors que la direction tient à ne pas se précipiter pour juger son nouvel entraîneur, Alonso devra profiter de la confiance actuelle pour changer l'image renvoyée par l'équipe, d'autant que les expériences des précédents entraîneurs à Stamford Bridge montrent que le soutien de la direction peut ne pas durer longtemps en l'absence de résultats positifs.

Entre la volonté de Chelsea d'éviter de répéter les erreurs du passé et la pression des supporters liée à la baisse des résultats, Xabi Alonso fait face à un véritable défi pour prouver sa capacité à mener le nouveau projet, alors qu'un début de mandat porteur de grandes ambitions s'est transformé en test précoce pour son avenir au sein du club londonien.