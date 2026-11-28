Pour Al-Nassr, marquer n'est plus seulement un moyen de faire la différence en match. L'équipe en a fait une série exceptionnelle de 100 rencontres consécutives en championnat saoudien, un record historique salué par Cristiano Ronaldo. Le Portugais s'est dit fier d'avoir contribué à cet exploit collectif, reflet de la régularité offensive de l'équipe et de sa capacité à trouver le chemin des filets match après match.
Ronaldo a publié un message sur ses réseaux sociaux après qu'Al-Nassr a atteint son 100e match consécutif avec au moins un but inscrit en championnat saoudien, un exploit qui illustre la constance offensive de l'équipe sur une longue série de rencontres.
Ce cap a été franchi grâce à la victoire d'Al-Nassr face à Al-Hazem (1-0), lors de la 13e journée du championnat. L'équipe ajoute ainsi un nouveau match à sa série offensive et la prolonge sans interruption, elle qui a marqué lors de chacune de ses 100 dernières rencontres.
Ronaldo était titulaire face à Al-Hazem, aux côtés de son compatriote portugais João Félix, mais aussi de Samu Costa. Ce dernier a joué un rôle décisif en inscrivant l'unique but de la rencontre, offrant un nouveau succès à Al-Nassr et associant son nom au match qui a vu cet exploit remarquable se concrétiser.
Pour Ronaldo, la célébration du record était indissociable du résultat. Le capitaine d'Al-Nassr a lié la victoire de son équipe à ces 100 matchs consécutifs avec au moins un but en championnat, estimant qu'il s'agit d'une réussite collective qui mérite d'être fêtée, et pas simplement d'un chiffre attaché à un joueur ou à un match en particulier.
« Grande victoire et 100 matchs de championnat consécutifs avec au moins un but de l'équipe. Je suis fier de faire partie de cet exploit », a écrit la star portugaise sur ses réseaux. Un message qui traduit sa fierté face au parcours d'Al-Nassr et sa volonté de souligner la contribution de tout le groupe dans ce record historique.
Cet exploit confère à la série offensive d'Al-Nassr une place à part dans l'histoire du club en championnat saoudien, l'équipe ayant trouvé le chemin des filets lors de 100 matchs consécutifs. La victoire contre Al-Hazem a marqué l'étape où ce record a été atteint, tandis que Ronaldo a célébré un exploit dont il s'est dit fier de faire partie.
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Mon histoire avec le football a commencé dès mon plus jeune âge, alors que j’étais un petit garçon qui ne comprenait pas tout à fait ce qu’il regardait, mais la magie qui émanait des terrains était irrésistible. Je me souviens très bien d’avoir suivi l’équipe d’Égypte lors de la Coupe du monde en Italie en 1990, où mes yeux s’émerveillaient devant ces moments dramatiques et où mon cœur se noyait dans un océan d’excitation sans fin. Ce fut le début, l’étincelle qui a allumé le feu de la passion qui brûle encore aujourd’hui.
Au fil des années, le Real Madrid a conquis mon cœur sans réserve, devenant ma plus grande icône dans le monde du football international. J’ai eu la chance de vivre l’ère des stars brillantes du « Merengue », cette pléiade qui réunissait des légendes telles qu’Iker Casillas dans les cages, Zinedine Zidane et son intelligence envoûtante, Luis Figo et ses talents hors du commun, Roberto Carlos et ses tirs fulgurants, Ronaldo « le Phénomène » et sa vitesse surhumaine, Raúl et son dévouement légendaire, et David Beckham et son élégance royale. Chaque match était une histoire, chaque but une œuvre d’art, peinte par mes souvenirs aux couleurs mêlées de joie et de douleur.
Malgré mes changements de poste dans le monde du journalisme – des rubriques politiques complexes à l’économie instable –, ma passion pour le football ne s’est jamais éteinte. Il battait en silence, attendant l’occasion propice pour refaire surface. Cette occasion s’est présentée en 2016, lorsque j’ai rejoint le site « Koora », où cette passion s’est transformée en travail quotidien. Là-bas, le plaisir s’est mêlé au travail acharné : de longues heures d’analyse, d’écriture et de couverture, mais c’était un véritable plaisir. Grâce à cet effort collectif, « Koora » s’est développé pour devenir aujourd’hui le plus grand site sportif du monde arabe, un phare pour les passionnés de football, de l’océan au golfe.
Dans le coffre-fort de mes souvenirs sportifs, certains moments restent à jamais gravés. Mais s’il fallait n’en choisir qu’un, ce serait sans aucun doute ce but immortel de Zinedine Zidane lors de la finale de la Ligue des champions 2002, face au Bayer Leverkusen. Un seul ballon, un tir fulgurant du pied gauche de « Zizou », qui a décrit une trajectoire magique avant de finir au fond des filets, offrant ainsi au Real Madrid son neuvième titre. Ce fut un moment où le temps s'est figé, un mélange de beauté et de puissance, qui nous rappelle que le football n'est pas seulement un jeu, mais un art qui touche l'âme.