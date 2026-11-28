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Pour Al-Nassr, marquer n'est plus seulement un moyen de faire la différence en match. L'équipe en a fait une série exceptionnelle de 100 rencontres consécutives en championnat saoudien, un record historique salué par Cristiano Ronaldo. Le Portugais s'est dit fier d'avoir contribué à cet exploit collectif, reflet de la régularité offensive de l'équipe et de sa capacité à trouver le chemin des filets match après match.

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Ronaldo a publié un message sur ses réseaux sociaux après qu'Al-Nassr a atteint son 100e match consécutif avec au moins un but inscrit en championnat saoudien, un exploit qui illustre la constance offensive de l'équipe sur une longue série de rencontres.

Ce cap a été franchi grâce à la victoire d'Al-Nassr face à Al-Hazem (1-0), lors de la 13e journée du championnat. L'équipe ajoute ainsi un nouveau match à sa série offensive et la prolonge sans interruption, elle qui a marqué lors de chacune de ses 100 dernières rencontres.

Ronaldo était titulaire face à Al-Hazem, aux côtés de son compatriote portugais João Félix, mais aussi de Samu Costa. Ce dernier a joué un rôle décisif en inscrivant l'unique but de la rencontre, offrant un nouveau succès à Al-Nassr et associant son nom au match qui a vu cet exploit remarquable se concrétiser.

Pour Ronaldo, la célébration du record était indissociable du résultat. Le capitaine d'Al-Nassr a lié la victoire de son équipe à ces 100 matchs consécutifs avec au moins un but en championnat, estimant qu'il s'agit d'une réussite collective qui mérite d'être fêtée, et pas simplement d'un chiffre attaché à un joueur ou à un match en particulier.

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« Grande victoire et 100 matchs de championnat consécutifs avec au moins un but de l'équipe. Je suis fier de faire partie de cet exploit », a écrit la star portugaise sur ses réseaux. Un message qui traduit sa fierté face au parcours d'Al-Nassr et sa volonté de souligner la contribution de tout le groupe dans ce record historique.

Cet exploit confère à la série offensive d'Al-Nassr une place à part dans l'histoire du club en championnat saoudien, l'équipe ayant trouvé le chemin des filets lors de 100 matchs consécutifs. La victoire contre Al-Hazem a marqué l'étape où ce record a été atteint, tandis que Ronaldo a célébré un exploit dont il s'est dit fier de faire partie.