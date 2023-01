FFF : « Moi, je l’aime Noël ! », Le Graët a encore des partisans

Alors qu'il s'est mis une bonne partie de la France à dos, Noël Le Graët a reçu le soutien d'un membre de la FFF ce mardi.

Noël Le Graët est au centre de tous les débats depuis deux jours. Après avoir déclaré qu’il n’en avait « rien à secouer » de l’avenir de Zinédine Zidane et qu’il ne répondrait même pas au Ballon d’Or 1998 si ce dernier venait à l’appeler, le président de la Fédération française de football s’est mis à dos beaucoup de Français, comme Kylian Mbappé dont le tweet a particulièrement fait réagir. Dans la foulée, l’agente de joueurs Sonia Souid a révélé le caractère parfois déplacé et insistant de ce dernier, le poussant même à réunir d’urgence le comité exécutif de la FFF mercredi matin.

« Moi, je l’aime Noël ! »

Mais si la plupart des observateurs, fans de football et même des personnes extérieures au ballon rond sont scandalisés par les propos de Le Graët sur Zizou, l’homme de 81 ans dispose encore de quelques soutiens en interne. Invité dans l’émission Rothen s’enflamme ce mardi, Éric Borghini, membre du Comex de la FFF, a reconnu qu’il serait difficile pour lui de réclamer le départ de son président, clamant même son amour pour ce dernier. « Je ne sais pas si j’aurais le courage d’aller jusque-là. Moi je lui dois tout à Noël. C’est difficile pour moi car moi, je l’aime Noël ! Il a pu faire ce qu’il a fait, ou pas fait d’ailleurs, on attend d’avoir des éléments concrets. Mais pour moi, c’est humainement très difficile pour moi, contrairement aux gens qui le connaissent moins. (...) Je ne vais pas vous dire à la radio « Oui, je vais demander sa tête ! », non ! », a-t-il confié.