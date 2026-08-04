Feyenoord veut récompenser la révélation de la préparation en lui offrant un nouveau contrat

Feyenoord a proposé un nouveau contrat à Gjivai Zechiël, rapporte l’Algemeen Dagblad ce mardi matin. Dans une analyse de la préparation du club de Rotterdam, le journal passe en revue les principaux points positifs et négatifs.

Selon l’AD, Feyenoord pratique par moments un football très agréable à regarder et la morosité de la saison passée a disparu. En outre, Zechiël et Shaqueel van Persie sont désignés comme les grands révélations de la préparation.

Zechiël semble désormais assuré d’une place de titulaire. L’entraîneur Giovanni van Bronckhorst avait déjà fait savoir auparavant qu’il voyait en ce milieu de terrain un potentiel titulaire. Feyenoord veut désormais le lier plus longtemps au club et lui a donc proposé une prolongation de contrat.

Van Persie aussi a fait forte impression. Le jeune attaquant a marqué contre le Rayo Vallecano (2-1), le Club Bruges (3-1) et l’Atalanta (2-1) et semble appelé à jouer un rôle important la saison prochaine dans l’équipe de Van Bronckhorst.

Il y a cependant aussi plusieurs sujets d’inquiétude. Ainsi, Anis Hadj Moussa, Givairo Read et Ayase Ueda peuvent encore partir lors de cette période de transferts. En outre, l’AD qualifie le flanc gauche de point faible, et l’effectif, avec 29 joueurs, hors jeunes, reste encore trop important.

Le côté gauche est depuis plus longtemps déjà un sujet d’inquiétude à De Kuip. Igor Paixão est parti il y a deux étés, mais aucun successeur convaincant n’a encore été trouvé. Si Feyenoord veut lutter pour le titre de champion, Dévy Rigaux doit aller sur le marché pour ce poste problématique, à moins que Gaoussou Diarra ou Gonçalo Borges ne se développe fortement.

En raison des blessures de Gijs Smal et Jordan Bos, Mika Mármol est actuellement le seul arrière gauche apte, même si Van Bronckhorst a souligné dimanche que l’Espagnol avait d’abord été recruté comme défenseur central. Mats Deijl et Tijme Wessels peuvent éventuellement dépanner à ce poste, mais ne sont pas non plus des arrières gauches de formation.

Casper Tengstedt, Luka Ivanušec et Borges semblent entre-temps être arrivés dans une impasse. Le trio n’est pas entré en jeu lors du match amical de 120 minutes contre l’Atalanta. Selon l’AD, Rigaux a encore quatre semaines pour alléger l’effectif et recruter des renforts aux postes souhaités.