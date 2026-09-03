Feyenoord semble en passe de remporter la bataille pour Hadj Moussa : Al-Ittihad passe à autre chose

Al-Ittihad semble se tourner vers une alternative à Anis Hadj Moussa. Sky Sports affirme que le club saoudien mène des discussions avec l’attaquant de Sunderland Chemsdine Talbi.

L’ailier marocain de Sunderland ne figure pas dans la liste du club pour la Ligue Europa.

Dès lors, il semble que Talbi soit autorisé à quitter Sunderland. Le marché des transferts en Saudi Pro League reste ouvert jusqu’au 6 septembre, ce qui permet à Al-Ittihad de encore conclure des affaires dans les prochains jours.

Talbi a été recruté la saison dernière pour vingt millions d’euros en provenance du Club Bruges, mais il pourrait déjà être sur le départ. Al-Ittihad a entre-temps entamé des discussions concernant l’arrivée de l’international marocain.

Ce que cela signifie pour le joueur de Feyenoord Hadj Moussa reste pour l’instant flou. Il semble toutefois qu’Al-Ittihad envisage de manquer l’Algérien et se rabatte donc sur Talbi.

Dans une interview accordée à ESPN, Dévy Rigaux, directeur technique des Rotterdamois, avait déjà fait savoir plus tôt que Feyenoord n’avait pas l’intention de faire affaire avec Al-Ittihad.

« Le marché des arrivées est fermé. C’est un constat très important dans ce dossier. C’est pourquoi nous voulons désormais faire en sorte, avec Feyenoord, de conserver notre valeur sur le terrain. Avec la direction, je ferai tout pour le garder ici », a déclaré Rigaux.