Javi López doit devenir le nouveau latéral gauche de Feyenoord. L’Espagnol de 24 ans est actuellement sous contrat avec la Real Sociedad.

C’est ce que rapporte Feyenoord Transfermarkt. López semble être autorisé à quitter Saint-Sébastien et le club rotterdamois envisage de se le faire prêter.

Feyenoord rencontre en effet des problèmes au poste de latéral gauche. Jordan Bos ne reviendra que dans plusieurs mois, tandis que Gijs Smal a récemment retrouvé les terrains d’entraînement pour la première fois.

Pour cette raison, le jeune Thijme Wessels, 19 ans, figure dimanche dans le groupe. Feyenoord débute son Eredivisie VriendenLoterij par un déplacement sur le terrain du Sparta.

López a été révélé comme footballeur professionnel au Deportivo Alavés. Il y a deux ans, la Real Sociedad a déboursé environ 6,5 millions d’euros pour le recruter.

Le gaucher n’est pas parvenu à s’imposer durablement dans le onze de départ. C’est pourquoi il a été prêté au Real Oviedo la saison dernière.

Sous contrat avec la Real Sociedad jusqu’à la mi-2030, López est estimé à 5 millions d’euros par Transfermarkt .