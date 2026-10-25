Feyenoord se ressaisit après la pause et arrache un point de haute lutte à Eindhoven

Le PSV et Feyenoord ont fait match nul 1-1 dimanche après-midi à Eindhoven. L’équipe de Peter Bosz a largement dominé la première période, mais les Rotterdamois ont montré un bien meilleur visage après la pause. Avec ce résultat, l’écart entre le PSV et Feyenoord reste de quatre points en faveur de l’équipe de Giovanni van Bronckhorst.

Dans une entame de match énergique, le PSV s’est procuré les meilleures occasions. Guus Til a eu la possibilité de tirer, mais il a préféré adresser un centre, facilement repoussé. Peu après, Ivan Perisic a tenté de surprendre Tjark Ernst au premier poteau, mais l’Allemand ne s’est pas laissé prendre.

À la 21e minute, le PSV a concrétisé sa domination par un but. Un centre repoussé est revenu dans les pieds de Lutsharel Geertruida, qui a remis le ballon dans la surface. Son centre a trouvé Til. Le milieu offensif n’a pas hésité et a repris le ballon de volée dans la lucarne : 1-0.

Après une demi-heure de jeu, Feyenoord a eu une belle occasion d’égaliser. Nacho Ferri était à la réception d’un centre tendu d’Oussama Targhalline, mais l’Espagnol a vu Matej Kovar réaliser un bel arrêt sur sa tentative.





Juste avant la pause, le PSV a encore menacé le but de Feyenoord à plusieurs reprises. Perisic a tiré de peu à côté après une maladresse de Charles Vanhoutte, puis Armando Obispo a repris de la tête un centre de Sergiño Dest sur l’extérieur du poteau.

En seconde période, Feyenoord a montré un meilleur visage et l’équipe de Van Bronckhorst est revenue à hauteur. Anis Hadj Moussa a repiqué dans l’axe depuis le côté droit avant de marquer d’une belle frappe dans le petit filet opposé : 1-1.

Juste après ce but, Feyenoord s’est de nouveau montré dangereux. Sur corner, Ferri a placé une tête cadrée, mais le gardien Kovar a encore réalisé une excellente intervention. Peu après, Ruben van Bommel a tiré juste au-dessus pour le PSV.

À un quart d’heure de la fin, le PSV a repris l’avantage. Geertruida a conclu avec sang-froid après une jolie talonnade de Perisic, mais avant qu’il puisse célébrer, l’arbitre assistant a levé son drapeau à juste titre et le but a été annulé.

En fin de match, Til et Obispo sont encore passés près du but pour le PSV, tandis que Hadj Moussa a de nouveau sollicité Kovar, mais aucune de ces occasions n’a changé le score.