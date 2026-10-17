Feyenoord remporte un match fou à sept buts sur la pelouse de Telstar

Feyenoord a remporté samedi soir une victoire spectaculaire sur le terrain de Telstar. L’équipe de Giovanni van Bronckhorst s’est imposée 3-4 au terme d’un match riche en buts. Auteur d’un doublé, Sem Steijn a joué un rôle majeur dans le succès des Rotterdamois, qui creusent leur avance sur le PSV.

Van Bronckhorst a procédé à quatre changements dans son onze de départ par rapport au match de Ligue des champions remporté contre Como (3-2). Tsuyoshi Watanabe et Thijs Kraaijeveld formaient la charnière centrale, tandis que Steijn et Gaoussou Diarra étaient également titulaires ; Jeremiah St. Juste, Javi López, Luciano Valente et Oussama Targhalline prenaient place sur le banc. Du côté de Telstar, l’entraîneur Henk Brugge a choisi d’écarter son capitaine Jeff Hardeveld du onze de départ et de le laisser sur le banc.

Feyenoord a connu un départ de rêve à Velsen-Zuid, n’ayant besoin que de 25 secondes pour ouvrir le score. Givairo Read a débordé sur le côté droit avant d’adresser un centre au second poteau pour Diarra, qui a conclu avec autorité : 0-1. Il s’agissait du but le plus rapide de la saison en Eredivisie, mais Telstar n’a pas baissé les bras et s’est notamment montré dangereux par l’intermédiaire de Martha.

Après 21 minutes de jeu, Nacho Ferri a doublé l’avance de Feyenoord. Watanabe avait trouvé la barre sur un corner, et l’attaquant espagnol a poussé le ballon au fond sur le rebond. Ferri inscrivait ainsi son sixième but en championnat et rejoignait Søren Tengstedt en tête du classement des buteurs d’Eredivisie. Telstar est toutefois revenu dans le match après une perte de balle de Charles Vanhoutte : Owusu a surpris le gardien Tjark Ernst d’une frappe lointaine à la trajectoire flottante (1-2). Le portier allemand pourra s’en vouloir sur ce but.

La réaction de Feyenoord a été presque immédiate : deux minutes plus tard, Steijn a rétabli une avance de deux buts. Gjivai Zechiël a lancé Read en profondeur d’une excellente passe, puis le latéral droit a servi Steijn sur un plateau pour le 1-3. Telstar n’a cependant pas renoncé et s’est de nouveau rapproché à la 37e minute, lorsque Patrick Brouwer a profité d’une attaque mal conclue par Owusu pour envoyer le ballon au fond des filets (2-3).

Le suspense est resté entier après la pause. Un peu après la 50e minute, Feyenoord a eu une occasion en or de reprendre ses distances. L’arbitre Jeroen Manschot a accordé un penalty pour un ballon qui aurait touché la main du défenseur de Telstar Soualhia, une décision maintenue malgré un long examen de la VAR. Steijn n’a pas tremblé et a inscrit son deuxième but de la soirée sur penalty à la 57e minute : 2-4.

Van Bronckhorst a ensuite décidé d’intervenir en faisant entrer Javi López et Oussama Targhalline à la place de Kraaijeveld et Vanhoutte, tandis que Telstar apportait également du sang neuf avec l’entrée de Jelani Seedorf pour Thórisson. L’équipe à domicile a continué de croire en un résultat et est revenue à un but à la 69e minute grâce à Noach Shenkman, auteur d’une belle tête pour le 3-4. Pour la troisième fois, Feyenoord devait ainsi craindre de laisser échapper une avance confortable.

Feyenoord a finalement conservé son mince avantage et signé sa cinquième victoire consécutive toutes compétitions confondues. Les Rotterdamois profitent pleinement de la surprenante défaite 2-1 subie par le PSV contre ADO Den Haag plus tôt samedi et portent leur avance sur le club d’Eindhoven à quatre points. Feyenoord porte ainsi un coup dur à son concurrent, une semaine avant leur rencontre prévue le dimanche 25 octobre à Eindhoven. Telstar occupe, quant à lui, la quinzième place.