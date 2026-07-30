L’AS Rome met tout en œuvre pour recruter Givairo Read, rapporte Voetbal International. Le cador italien a transmis mercredi soir une offre conséquente à Feyenoord, et les négociations entre les deux clubs battent désormais leur plein.

Selon VI, la Roma a formulé mercredi, peu avant minuit, une proposition d’au moins 25 millions d’euros. Les Romains semblent ainsi, pour l’instant, tenir la corde dans la course au latéral droit de 20 ans.

Cette offre a donné à Feyenoord une raison suffisante de s’asseoir à la table des négociations avec le club italien. Une délégation de la Roma souhaite donc se rendre à Rotterdam pour poursuivre les discussions et boucler le transfert le plus rapidement possible.

Read a déjà trouvé un accord personnel avec la Roma. Le latéral droit peut signer un contrat de cinq saisons dans la capitale italienne.

L’idée est que Read, dès que Feyenoord et la Roma parviendront à un accord définitif, parte directement avec la délégation pour Rome. Le club de Serie A veut finaliser le transfert au plus vite.

En coulisses, Nottingham Forest continue de suivre la situation de très près. Le club de Premier League a déjà vu trois offres rejetées par Feyenoord, mais pourrait encore décider de revenir avec une proposition améliorée.

Une nouvelle tentative de Nottingham Forest pourrait déboucher sur une lutte directe avec la Roma pour la signature de Read. Pour l’instant, les Italiens semblent toutefois avoir une longueur d’avance grâce à leur récente offre de plusieurs millions.

Outre la Roma et Nottingham Forest, le Bayern Munich, Newcastle United et le Paris FC se sont également manifestés plus tôt pour Read ou se sont renseignés sur sa situation.