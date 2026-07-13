Feyenoord perd patience et se tourne vers la pépite du FC Volendam

Le Feyenoord perd patience dans le dossier Tjark Ernst et envisage déjà une alternative : Kayne van Oevelen.

Depuis deux semaines, le club néerlandais négocie avec Tjark Ernst, actuel gardien titulaire du Hertha BSC, mais le processus de transfert s’éternise.

Selon Feyenoord Transfermarkt, le gardien du FC Volendam constitue une solution de repli crédible, bien que plusieurs clubs soient également intéressés par son profil.

Outre le Feyenoord, Ipswich Town, Leeds United et surtout Valence seraient également sur le coup pour le gardien de 22 ans. Ce dernier club, en particulier, serait très concret.

Selon De Telegraaf, le club espagnol serait prêt à débourser plusieurs millions d’euros, ce qui propulserait Van Oevelen à la deuxième place du classement des transferts sortants les plus onéreux de l’histoire de Volendam.

Le record est toujours détenu par Micky van de Ven, vendu 8,5 millions d’euros au VfL Wolfsburg. La deuxième place est actuellement occupée par Robert Molenaar, parti à Leeds United en 1997 pour 1,4 million d’euros.

Sous contrat avec Volendam jusqu’en 2028, le gardien a disputé 64 matchs officiels pour le club de Hollande-Septentrionale, gardant ses cages inviolées à 13 reprises. La saison dernière, il a été relégué avec son équipe en Keuken Kampioen Divisie.

Timon Wellenreuther suscite certes un certain intérêt, mais le Feyenoord n’a toujours reçu aucune offre pour l’Allemand.