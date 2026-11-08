Feyenoord n’a pas autorisé Sem Steijn à accorder une interview à la NOS après sa spectaculaire défaite 5-3 contre le sc Heerenveen. Entré en jeu en seconde période, le milieu de terrain a rapidement pesé sur la rencontre en marquant un but. Pourtant, Feyenoord n’a pas permis à la NOS de faire passer devant la caméra, après le match, la recrue estivale dont on parle tant, comme l’a révélé le présentateur Gert van ’t Hof dimanche soir dans Studio Sport Voetbal.

Lors de l’analyse d’après-match, Van ’t Hof a expliqué que la chaîne souhaitait interroger Steijn sur son entrée en jeu remarquée. « Nous voulions interviewer Sem Steijn, qui est entré en jeu et a rapidement marqué, mais Feyenoord ne nous a pas permis de le faire passer devant la caméra », raconte le présentateur.

Cette décision est surprenante au regard de la situation actuelle de Steijn à Feyenoord. Recruté l’été dernier pour pas moins de dix millions d’euros, le milieu offensif doit pour l’instant se contenter d’un rôle de remplaçant sous les ordres de Giovanni van Bronckhorst. Cette saison en Eredivisie, Steijn n’a disputé que 214 minutes après douze journées.

Face à Heerenveen, Steijn a de nouveau montré qu’il pouvait se montrer dangereux malgré son statut de remplaçant. Van Bronckhorst l’a fait entrer à la 65e minute, alors que Feyenoord avait complètement laissé filer son avance de 0-2 et se trouvait désormais mené 3-2. Quatre minutes plus tard seulement, Steijn a profité d’une remise de la tête de Nacho Ferri pour inscrire le but du 3-3 d’une frappe assurée.

Cette égalisation n’a finalement pas suffi à permettre à Feyenoord d’obtenir un résultat. Avec deux buts en fin de match, Ringo Meerveld a offert à Heerenveen une spectaculaire victoire 5-3 et complété son triplé.

Après la rencontre, Rafael van der Vaart s’est montré très sévère envers la prestation des Rotterdamois. « J’ai trouvé que Feyenoord avait mal commencé le match », affirme le consultant, qui n’a pas non plus vu beaucoup de conviction chez les visiteurs après leur avance de 0-2. « C’était apathique, le marquage n’était pas serré. »

Ron Jans a lui aussi constaté que Feyenoord n’avait pas eu grand-chose à opposer aux Frisons. « Heerenveen a tout simplement mérité sa victoire », conclut l’ancien entraîneur, particulièrement impressionné par l’entrée en jeu décisive de Meerveld. « Dans cinquante ans, on lui parlera encore de ce match, je pense. »