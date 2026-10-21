Feyenoord impressionne et écrase le Real Betis en UEFA Youth League

Les moins de 19 ans du Feyenoord comptent neuf points en UEFA Youth League. Après des victoires contre le FC Barcelone et Como, ils se sont imposés 1-4 mercredi sur le terrain du Real Betis. L’équipe première du Feyenoord jouera mercredi soir en phase de groupes de la Ligue des champions.

Le Feyenoord a mal débuté, puisque Carlos de Roa García a donné l’avantage au Real Betis après près d’une demi-heure de jeu. Le Feyenoord a réagi et Ibrahim Faik a égalisé. La situation s’est encore compliquée pour les Espagnols lorsqu’Iván Corralejo a reçu un carton rouge après une échauffourée.

Le Feyenoord est rentré aux vestiaires avec l’avantage : Faik a surgi dans la surface de réparation pendant le temps additionnel de la première période avant de conclure avec sang-froid. Une troisième victoire consécutive se profilait pour les visiteurs de Rotterdam.

Les jeunes du Feyenoord ont poursuivi sur leur lancée après la pause. Entré en jeu, Finn Baks a frappé avec force un ballon qui traînait pour l’envoyer dans le but des Espagnols. Kelvin Neijenhuis a même porté le score à 1-4 après avoir pris le dessus sur son vis-à-vis.

Le Feyenoord a toutefois connu un revers en fin de match : Arman Nahany a reçu un deuxième carton jaune et a dû quitter le terrain avant la fin. Les dix joueurs du Real Betis n’en ont finalement pas profité.

Le Feyenoord a tranquillement géré la fin de ce match à l’extérieur et compte donc neuf points après trois rencontres. L’équipe partage ainsi la tête du classement avec le Slavia Prague en phase de groupes de la Youth League.

Composition des moins de 19 ans du Feyenoord : De Mol ; Silva Dias, Schens, Plantinga, Slory ; El Harmouz, Nahany, Faik ; Schaken, Neijenhuis, Zinhagel.