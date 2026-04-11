Feyenoord garde un goût très amer après le magnifique transfert de Marcos Senesi

Marcos Senesi a l'embarras du choix. Le défenseur de l'AFC Bournemouth pourra signer sans indemnité de transfert dans l'élite anglaise à la fin de la saison, tandis que Tottenham Hotspur se montre également très intéressé. Son ancien club, le Feyenoord, est toutefois déçu, car le pourcentage de revente convenu il y a plusieurs années ne lui rapportera très probablement pas un centime.

Selon l’expert du mercato Matteo Moretto, les agents du joueur sont en contact étroit avec Chelsea, Manchester United et, bien sûr, les Spurs. « Les autres clubs ont nettement moins de chances », assure Moretto.

Parti de Feyenoord pour Bournemouth à l’été 2022 contre un chèque d’au moins quinze millions d’euros, il s’est rapidement imposé comme un pilier des Cherries, pour qui il a disputé 122 matchs, contribuant samedi à la surprise face au leader Arsenal (1-2) en charnière centrale.

Lors des négociations entre Feyenoord et Bournemouth, les Rotterdamois avaient obtenu 15 % sur une éventuelle revente. Ces dernières années, le club semblait pouvoir en profiter, notamment lorsque Senesi a été annoncé à la Juventus.

Finalement, aucune vente n’a eu lieu et une prolongation de contrat semble aujourd’hui exclue. Âgé de 28 ans, Senesi a fait savoir qu’il voulait changer d’air. Tottenham ne reste une option que si le club se maintient en Premier League.

International argentin à trois reprises, il avait rejoint l’Eredivisie en 2019 et s’était rapidement imposé comme un pilier du Feyenoord, qui avait déboursé environ sept millions d’euros pour le recruter à San Lorenzo.

S’il n’a pas remporté de titre avec les Rotterdammers, il a néanmoins été un élément clé de l’équipe finaliste de la Ligue Europa Conférence en mai 2022.