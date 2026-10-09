Feyenoord entre dans l’histoire grâce à un mois exceptionnel en Eredivisie

Pour la première fois depuis l’introduction des élections mensuelles de l’Eredivisie VriendenLoterij, tous les prix reviennent à un seul club : le Feyenoord. Anis Hadj Moussa a été élu Joueur du mois, Givairo Read Talent du mois Johan Cruijff et Giovanni van Bronckhorst Entraîneur du mois Rinus Michels.

Les élections du Joueur du mois et du Talent du mois existent depuis la saison 2017/18. Depuis la saison dernière, les entraîneurs sont eux aussi mis à l’honneur avec l’introduction du prix d’Entraîneur du mois.

Il était déjà arrivé que le meilleur joueur et le meilleur talent proviennent d’un même club, mais un trio de lauréats issus d’un seul club n’avait encore jamais existé, jusqu’à ce vendredi. Le Feyenoord a excellé en Eredivisie au mois de septembre avec neuf points pris en trois matches et une différence de buts de +14.

Début septembre, le NEC a été nettement écarté 1-3 au Goffertstadion. Une semaine plus tard, c’est un impressionnant 0-7 qui a été infligé sur la pelouse du PEC Zwolle. Les Rotterdamois ont conclu avec la manière le week-end précédant la trêve internationale avec une nette victoire 5-0 contre le FC Utrecht.

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Hadj Moussa remporte pour la deuxième fois de sa carrière le prix de Joueur du mois. L’Algérien a marqué deux fois contre le PEC comme contre le FC Utrecht et s’est ainsi hissé, avec son coéquipier Nacho Ferri, au rang de meilleur buteur du mois.

Très efficace, Hadj Moussa a totalisé sept tirs sur la période concernée, dont quatre cadrés. Tous ses tirs cadrés ont fini au fond. Ses quatre buts sont issus d’une valeur d’Expected Goals (xG) de seulement 0,8.

Read connaissait déjà ce prix de Talent du mois. Le latéral droit (20 ans) reçoit cette récompense individuelle pour la deuxième fois. Au vu de son énorme apport offensif en septembre (quatre passes décisives), sa victoire n’a rien de surprenant.

Il s’est aussi illustré défensivement. Read a récupéré le ballon à trois reprises dans le dernier tiers du terrain et a enregistré huit tacles, dont six réussis. Le Feyenoord a en outre gardé sa cage inviolée lors de deux de ses trois matches de championnat.

Van Bronckhorst n’avait encore jamais été élu Entraîneur du mois. Ce n’est qu’en avril 2018 que le Feyenoord de Van Bronckhorst a inscrit davantage de buts sur un mois : dix-neuf. Le Feyenoord avait alors eu besoin de cinq matches pour y parvenir.

L’Eredivisie salue Van Bronckhorst pour le fait qu’il a « assuré beaucoup de continuité dans son onze de départ tout au long du mois » et pour son audace à faire confiance aux jeunes joueurs. Il a ainsi offert du temps de jeu aux joueurs de 17 ans Jerayno Schaken et Jivayno Zinhagel, et a vu les deux talents marquer.



