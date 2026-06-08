Feyenoord doit se résoudre à écarter cette option : l’entraîneur à succès ne souhaite pas partir

Dick Schreuder reste au NEC. Selon le journaliste Mounir Boualin, qui cite des sources proches du club de Nimègue, l’entraîneur a pris sa décision : il poursuivra sa mission chez les « Groene Leeuwen ». En quête d’un successeur à Robin van Persie, le Feyenoord avait coché le nom de Schreuder, mais le club de Rotterdam va devoir se tourner vers d’autres options.

Selon le journaliste, l’entraîneur de 54 ans restera à la tête du club néerlandais, troisième de l’Eredivisie « Vriendenloterij » la saison passée, jusqu’au moins mi-2028, date d’expiration de son contrat au stade Goffert.

Martijn Krabbendam, observateur du Feyenoord pour Voetbal International, indiquait encore dimanche que Schreuder ne dirait pas immédiatement « non » à une aventure à Rotterdam. « Il est encore sous contrat pour longtemps et le NEC a déjà fait savoir qu’il ne laisserait pas partir son entraîneur à succès comme ça, donc je ne sais pas si le Feyenoord a envie de se disputer longtemps avec le NEC et de payer une somme très élevée », a immédiatement fait remarquer l’observateur du club dans le podcast Dickvoormekaar.

Un jour plus tard, il apparaît que l’entraîneur se concentre désormais entièrement sur le NEC. La direction du club de Nimègue reste toutefois prudente, comme le souligne Boualin dans son reportage sur Schreuder.

Au club, il est confronté au défi exaltant de qualifier le club pour la phase de groupes de la Ligue des champions, objectif financier majeur accessible via les tours de barrages.

Nommé l’an dernier, il a réussi une première saison éclatante, faisant jouer son équipe de manière très offensive et concluant au troisième rang. Seul bémol : la défaite 5-1 contre l’AZ en finale de la Coupe KNVB Eurojackpot.

Feyenoord doit donc poursuivre ses recherches. Les noms d’Arne Slot et d’Oliver Glasner circulent, mais Sinclair Bischop d’ESPN les juge peu réalistes. Le directeur technique Dévy Rigaux suit de près Wouter Vrancken (Saint-Trond) et Sébastien Pocognoli, fraîchement parti de l’AS Monaco.