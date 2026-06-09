Selon La Gazzetta dello Sport, Oliver Glasner est officiellement le nouveau entraîneur de l’AC Milan. L’Autrichien de 51 ans n’est donc plus en lice pour succéder à Robin van Persie à la tête du Feyenoord.

Dès lundi, il était clair que l’Autrichien avait temporairement mis de côté l’intérêt du club néerlandais. Le quotidien sportif rose affirme désormais que son choix en faveur de Milan est définitif.

Il ne reste plus qu’à finaliser les dernières formalités et à confirmer le rôle de Ralf Rangnick en tant que directeur technique du club lombard.

Glasner, qui a récemment quitté Crystal Palace après y avoir réalisé un travail remarquable – il a offert au club la FA Cup, le Community Shield et un sacre en Ligue Europa Conférence –, s’apprête donc à relever un nouveau défi.

Feyenoord, qui savait déjà que la piste Glasner serait ardue, doit se tourner vers d’autres options. L’entraîneur à succès s’apprête à signer un contrat lucratif avec le club lombard.

Le directeur technique Devy Rigaux doit désormais se tourner vers d’autres candidats. Le club rotterdamois espère finaliser rapidement le nom de son futur coach, la préparation de la nouvelle saison débutant dans quelques semaines.

L’Autrichien succédera à Massimiliano Allegri, limogé à l’issue de la saison dernière pour avoir manqué la qualification en Ligue des champions.