Feyenoord a bouclé l’exercice 2025/26 sur une perte nette de pas moins de 12,6 millions d’euros, a annoncé le club de Rotterdam vendredi après-midi via ses canaux officiels.

Le chiffre d’affaires a reculé la saison dernière de pas moins de 51,5 millions d’euros, à 115,2 millions d’euros, principalement en raison de revenus nettement inférieurs liés aux compétitions européennes. Feyenoord s’attend à ce que les recettes augmentent de nouveau fortement au cours de la saison actuelle.

Ces chiffres financiers contrastent fortement avec l’exercice précédent, durant lequel Feyenoord avait encore profité de sa qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions. La saison passée, le club de Rotterdam n’a pas dépassé la phase de ligue en Ligue Europa, ce qui a surtout entraîné une nette baisse des primes européennes. Comme les coûts sont restés quasiment identiques, la perte d’exploitation s’est creusée à 25,7 millions d’euros.

Feyenoord souligne que les coûts incluent également les primes destinées aux joueurs et au staff pour la qualification à la phase de ligue de la Ligue des champions lors de la saison 2026/27. Le club a terminé deuxième d’Eredivisie la saison dernière et s’est ainsi assuré une participation à la C1. La prévision est donc que le chiffre d’affaires augmentera de nouveau de manière significative au cours de l’exercice en cours.

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Sur le marché des transferts, Feyenoord est toutefois parvenu à générer des revenus considérables. Le club de Rotterdam s’est séparé, entre autres, de Dávid Hancko, Igor Paixão, Quilindschy Hartman, Antoni Milambo et Quinten Timber, qui ont ensemble généré des recettes de transferts substantielles.

Le résultat sur les indemnités de transfert, autrement dit le résultat issu des transferts de joueurs après prise en compte notamment des amortissements, s’est élevé à un montant positif de 9,4 millions d’euros. Cela n’a toutefois pas suffi à compenser la perte d’exploitation. Après prise en compte des intérêts et des impôts, il est resté une perte nette de 12,6 millions d’euros, ce qui fait reculer les fonds propres de Feyenoord à 24,7 millions d’euros.

Le directeur financier Pieter Smorenburg pointe surtout le recul des revenus européens pour expliquer ces chiffres décevants. « Les revenus européens plus faibles ont très fortement influencé le résultat », a déclaré Smorenburg sur le site du club. « Cela souligne l’importance de la discipline financière et d’un bon équilibre entre nos ambitions sportives et les moyens disponibles. »