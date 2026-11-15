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Les offres se sont multipliées pour recruter Fermín López, le milieu de terrain du Barça, à la faveur de la nette progression de son niveau technique et de ses prestations remarquées lors des derniers matchs. Après avoir attiré par ses performances et ses buts l'attention de nombreux clubs à travers le monde, son duel face à l'Atlético Madrid s'est transformé en un nouveau point de départ dans la course à sa signature.

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Selon le journal espagnol « Sport », le Barça a reçu ces derniers jours jusqu'à 4 offres de clubs de Premier League anglaise, avec des montants supérieurs aux offres parvenues au club catalan lors du dernier mercato estival.

Chelsea avait alors présenté une offre d'une valeur de 70 millions d'euros pour recruter le joueur, mais le Barça et le directeur sportif Deco n'ont pas pris la peine de répondre à cette offre, après avoir estimé que le montant proposé ne correspondait absolument pas à la valeur du joueur.

Mais la situation a nettement changé, puisque le journal a appris que le Barça a bel et bien reçu des offres atteignant 100 millions d'euros pour recruter le milieu de terrain, présentées par 4 clubs anglais de premier plan.

Chelsea et Manchester United figurent en tête des clubs les plus intéressés par la signature de Fermín López, tandis que deux autres clubs ont également affiché leur désir de faire venir le joueur en Premier League anglaise.

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En revanche, le Barça dispose d'un atout de poids dans ce dossier, à savoir l'attachement de Fermín López à son souhait de continuer à progresser et de réussir sous le maillot du club catalan, le joueur ignorant toutes les tentatives de le recruter, quel que soit le montant des offres ou le statut des clubs qui les présentent.

De son côté, la direction du Barça est consciente de l'ampleur de la progression technique réalisée par le joueur d'El Campillo, et se prépare donc à s'asseoir de nouveau avec ses représentants au cours de la prochaine période afin de revoir son contrat en adéquation avec son statut actuel au sein de l'équipe.

Et bien que Fermín ait signé son contrat actuel en janvier 2026, lequel comprend une clause libératoire d'une valeur de 500 millions d'euros et court jusqu'en 2031, ce contrat est désormais dépassé au regard du grand bond en avant réalisé par le milieu de terrain sur le plan sportif.