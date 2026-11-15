Les offres se sont multipliées pour recruter Fermín López, le milieu de terrain du Barça, à la faveur de la nette progression de son niveau technique et de ses prestations remarquées lors des derniers matchs. Après avoir attiré par ses performances et ses buts l'attention de nombreux clubs à travers le monde, son duel face à l'Atlético Madrid s'est transformé en un nouveau point de départ dans la course à sa signature.
Selon le journal espagnol « Sport », le Barça a reçu ces derniers jours jusqu'à 4 offres de clubs de Premier League anglaise, avec des montants supérieurs aux offres parvenues au club catalan lors du dernier mercato estival.
Chelsea avait alors présenté une offre d'une valeur de 70 millions d'euros pour recruter le joueur, mais le Barça et le directeur sportif Deco n'ont pas pris la peine de répondre à cette offre, après avoir estimé que le montant proposé ne correspondait absolument pas à la valeur du joueur.
Mais la situation a nettement changé, puisque le journal a appris que le Barça a bel et bien reçu des offres atteignant 100 millions d'euros pour recruter le milieu de terrain, présentées par 4 clubs anglais de premier plan.
Chelsea et Manchester United figurent en tête des clubs les plus intéressés par la signature de Fermín López, tandis que deux autres clubs ont également affiché leur désir de faire venir le joueur en Premier League anglaise.
En revanche, le Barça dispose d'un atout de poids dans ce dossier, à savoir l'attachement de Fermín López à son souhait de continuer à progresser et de réussir sous le maillot du club catalan, le joueur ignorant toutes les tentatives de le recruter, quel que soit le montant des offres ou le statut des clubs qui les présentent.
De son côté, la direction du Barça est consciente de l'ampleur de la progression technique réalisée par le joueur d'El Campillo, et se prépare donc à s'asseoir de nouveau avec ses représentants au cours de la prochaine période afin de revoir son contrat en adéquation avec son statut actuel au sein de l'équipe.
Et bien que Fermín ait signé son contrat actuel en janvier 2026, lequel comprend une clause libératoire d'une valeur de 500 millions d'euros et court jusqu'en 2031, ce contrat est désormais dépassé au regard du grand bond en avant réalisé par le milieu de terrain sur le plan sportif.
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J’ai commencé mon parcours dans le monde du journalisme en 2012 à travers le journal égyptien *Al Tahrir*, où je me suis d’abord spécialisé dans la politique locale, avant d’opérer un virage vers le journalisme sportif à partir de 2014, toujours au sein du même journal. Par la suite, j’ai poursuivi mon expérience d’écriture avec les journaux *Al Fariq* et *Al Maqal*.
Après m’être spécialisé dans la couverture du football local en Égypte, j’ai entamé mon parcours dans le football international en 2018 via *Al Ain Sports* pour une durée de six mois, avant de réaliser mon rêve en rejoignant l’équipe de Kooora, le plus grand site sportif au monde, afin de continuer à poursuivre ma passion pour le football européen depuis le début du siècle.
Je suis passionné par le football mondial depuis la Coupe du monde 1998. Cependant, mon histoire d’amour avec le football européen a réellement commencé avec le suivi de la Ligue des champions au début du siècle, ce qui m’a particulièrement attaché au football italien, et notamment à l’AC Milan, le club que j’ai décidé de soutenir sans aucune hésitation dès le premier match que j’ai regardé. Malgré mon admiration, à certaines périodes durant mon enfance, pour Arsenal, Barcelone et Manchester United, les Rossoneri occupent toujours une place spéciale dans mon cœur.
Je suis spécialisé dans la traduction des actualités internationales, ainsi que dans le suivi des coulisses des transferts et des événements cachés au sein des vestiaires, tels que rapportés par la presse mondiale.
Quant à mon équipe-type de tous les temps, je choisis Gianluigi Buffon dans les cages, avec devant lui une défense composée de Roberto Carlos, Paolo Maldini, Alessandro Nesta et Cafu. Au milieu de terrain, je m’appuie sur Clarence Seedorf, Luka Modrić et Zinedine Zidane. En attaque, je place ma légende Ricardo Kaká aux côtés de Ronaldinho et Zlatan Ibrahimović.
Au cours de mon travail chez Kooora, j’ai publié de nombreux reportages, histoires et analyses, parmi lesquels :
* Luka Modrić… un guerrier qui a refusé de jouer en son nom
* Rodrygo… de l’enfant de la remontada à l’homme mystérieux du projet Alonso
* Kroos… le présent absent de la Coupe du monde des clubs
* Histoire Kooora : la surprise de Ronaldo qui a rempli Ferguson d’enthousiasme