Sir Alex Ferguson, l'entraîneur légendaire de Manchester United, a dévoilé ses inquiétudes concernant sa santé et la maladie de la démence dans un entretien rare.

La légende de Manchester United, âgée de 84 ans, a expliqué que ses propres expériences footballistiques l'avaient rendu inquiet pour son avenir, comme l'a rapporté le journal anglais « The Sun ».

Ferguson a déployé d'importants efforts pour soutenir le parcours de son frère Martin face à la démence, notamment en achetant une maison à Glasgow pour être plus proche de lui.

Ferguson est également devenu un soutien de premier plan pour les associations caritatives luttant contre la démence, dont la légendaire course de Jackie Stewart contre la démence.

Sir Alex Ferguson a déclaré au journal « The Observer » : « J'étais moi-même inquiet à ce sujet parce que je frappais souvent le ballon de la tête. »

Et d'ajouter : « Tous les footballeurs sont passés par cette expérience. La démence représente un défi pour quiconque avance en âge. On s'en inquiète beaucoup. Je me dis toujours : "J'ai 84 ans. Si j'arrive à 85 ans, tout ira bien." »

Ferguson s'est inspiré de l'ancien boxeur professionnel Jake LaMotta, qui a disputé 106 combats et a vécu jusqu'à l'âge de 95 ans. Le personnage de LaMotta a été incarné dans le film de Martin Scorsese « Raging Bull » en 1980.

L'entraîneur légendaire a également expliqué que l'association caritative « Playlist for Life », consacrée à la maladie de la démence, avait contribué à améliorer la qualité de vie de son frère Martin.

Et Sir Alex d'ajouter : « Il me reconnaît, et c'est merveilleux. À Glasgow, ils ont lancé un projet musical, et l'idée est de leur offrir une boîte contenant toutes vos chansons préférées. Ils peuvent simplement appuyer sur un bouton pour les écouter, et cela fait ressurgir tous les souvenirs. »

Bien qu'il ait mis fin à sa carrière d'entraîneur en 2013, Ferguson a maintenu son soutien fidèle à Manchester United à travers des visites pour assister aux matchs du club en personne.

Il a également été confronté à une série de problèmes médicaux personnels, Ferguson ayant révélé ses craintes concernant une hémorragie cérébrale dont il a été victime en 2018, où il n'avait que 20 % de chances de survie.

La légende de Manchester United a été transportée d'urgence à l'hôpital après avoir été victime d'un autre malaise avant le match du club contre son grand rival Liverpool au mois de mai.

Ferguson a été aperçu le mois dernier portant une chaussure médicale, en raison, s'est-il avéré, d'un problème au tendon d'Achille. Il a néanmoins gardé un moral élevé tout en continuant à soutenir United depuis les tribunes.



