Comment regarder Ferencvaros contre NK Celje avec un VPN

Vous souhaitez accéder à votre service de streaming habituel de manière plus sécurisée, ou depuis une autre région du monde où vous pourriez rencontrer des restrictions géographiques ? Un réseau privé virtuel (VPN) peut vous être utile.

Contournez instantanément les restrictions géographiques régionales et regardez des matchs de football en direct du monde entier sur votre plateforme de streaming préférée Regardez le foot partout VPN sûr et ultra rapide Chiffre votre connexion Internet et vous aide à accéder à votre contenu favori. Protégez jusqu’à 10 appareils simultanément Connectez jusqu’à 10 appareils en même temps. Adresse IP dédiée Obtenez votre propre adresse IP unique pour une couche de sécurité supplémentaire.

Choisissez un VPN fiable . Choisissez un fournisseur de VPN de confiance et téléchargez son application sur votre appareil (ordinateur, téléphone ou tablette).

. Choisissez un fournisseur de VPN de confiance et téléchargez son application sur votre appareil (ordinateur, téléphone ou tablette). Choisissez l'emplacement du serveur. Sélectionnez un serveur VPN dans le pays où le match est officiellement diffusé.

Connectez-vous au serveur . Activez le VPN et connectez-vous au serveur choisi pour modifier votre localisation numérique (adresse IP).

. Activez le VPN et connectez-vous au serveur choisi pour modifier votre localisation numérique (adresse IP). Rendez-vous sur la plateforme du diffuseur officiel. Accédez au site web ou ouvrez l'application de streaming du diffuseur sportif qui détient les droits.

Connectez-vous et trouvez le direct. Créez un compte auprès du diffuseur officiel ou connectez-vous pour bénéficier d'un accès complet et profiter du match !

Avant-match

Ligue Europa - Journée 5 26 nov. 2026 - 15:00 Groupama Arena

Ferencvaros reçoit le NK Celje à la Groupama Arena de Budapest pour un match de la phase de ligue de la Ligue Europa.

L'équipe à domicile aborde cette rencontre parmi les quatre premiers du classement, grâce à une belle série en Europe. L'équipe de Balazs Borbely a battu l'AC Milan 2-0 dans cette compétition plus tôt ce mois-ci.

En championnat, les résultats ont été moins bons. Ferencvaros s'est incliné 3-1 sur le terrain de Gyori ETO en NB I le 21 novembre, mettant fin à une série de quatre victoires consécutives.

Celje se rend en Hongrie dans une situation bien différente au classement, à la 25e place, mais avec une grande confiance. L'équipe de Zoran Zeljkovic s'est imposée 3-2 sur le terrain de Sturm Graz lors de sa précédente sortie européenne.

L'équipe slovène a remporté ses cinq derniers matchs, toutes compétitions confondues. Cette série comprend une victoire 2-0 contre Brinje Grosuplje en Prva Liga le 22 novembre.