Fenerbahçe laisse filer une avance de 2-0 en Ligue des champions

Fenerbahçe a fait match nul 2-2 mardi à domicile contre le Slavia Prague, après avoir mené 2-0. Le club n’a donc pas pris sa revanche après sa défaite 6-0 contre Aston Villa la semaine dernière, ni fait le plein de confiance avant le choc turc face à Galatasaray lundi prochain.

L’équipe locale a pris un départ de rêve. Oguz Aydin a joliment enroulé le ballon dans la lucarne gauche, puis Mason Greenwood a marqué d’une frappe puissante à bout portant, après un bon travail de Nélson Semedo. Fenerbahçe a toutefois subi un coup dur : Nathan Aké est sorti sur une blessure au genou après un peu moins de 20 minutes.

Le Slavia Prague a vite surmonté son départ catastrophique et réduit l’écart à 2-1 grâce à Lukas Provod. Mattéo Guendouzi avait maladroitement perdu le ballon dans sa propre surface de réparation. Guendouzi, Aydin et Vedat Muriqi sont ensuite passés tout près d’un troisième but pour Fenerbahçe, mais aucun autre but n’a été marqué en première période à Istanbul.

Après la pause, les visiteurs sont partis à la recherche de l’égalisation et ont pesté lorsque Wiktor Nowak a été stoppé de justesse par la défense turque à l’heure de jeu. Peu après, Romelu Lukaku a remplacé Muriqi en attaque. Le Slavia Prague était clairement la meilleure équipe en seconde période.

Les supporters de Fenerbahçe se sont peu à peu mis à croire à la victoire, mais le Slavia Prague n’a pas renoncé dans les dernières minutes et a fortement accentué la pression. Le latéral gauche Archie Brown s’est montré actif sur son flanc, mais le 3-1 tant espéré n’est pas venu pour l’équipe à domicile.

Le Slavia Prague a continué d’attaquer jusqu’au bout, tandis que Fenerbahçe misait surtout sur les contres. Le malheur a finalement frappé les Turcs lorsque Pavel Kacor a trompé Ederson à bout portant, sur un centre précis venu de la droite. Un nouveau coup dur pour Fenerbahçe en Ligue des champions.