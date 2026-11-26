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La direction d'Al-Nassr a tranché sur l'avenir du Portugais João Félix en décidant d'activer la clause de prolongation de son contrat jusqu'en 2029. Elle met ainsi fin aux spéculations sur son départ et confirme sa volonté de conserver l'un des éléments offensifs les plus importants du projet de l'équipe pour les années à venir.

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Le maintien de Félix ne se résume pas à la conservation d'une star en pleine forme. Il entraîne des conséquences sportives et financières pour plusieurs parties, à Al-Nassr comme ailleurs, d'autant que le règlement sur le nombre de joueurs étrangers en Roshn Saudi League reste inchangé, ce qui donne à chaque place d'étranger un poids considérable dans les calculs du recrutement.

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Si cette décision offre à Al-Nassr une stabilité offensive sur le long terme, elle place certains concurrents face à une nouvelle réalité et réduit les options de plusieurs joueurs au sein de l'effectif. D'où une liste de gagnants et de perdants du maintien de la star portugaise à Riyad.

Les gagnants du maintien de João Félix

Al-Nassr et son staff technique

Al-Nassr est le premier bénéficiaire de la prolongation de Félix. Le club s'assure de conserver l'une de ses principales clés offensives et l'un de ses meilleurs meneurs de jeu, appelé à devenir une pierre angulaire du projet de l'équipe dans la période à venir.

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Cette décision prend encore plus d'importance au vu des changements attendus en attaque, après le départ de Jhon Durán et à l'approche de la fin de l'ère Cristiano Ronaldo. Le maintien de Félix permet au staff technique de bâtir un système offensif autour d'un joueur capable de marquer, de créer des occasions et de se déplacer entre les lignes.

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Ses statistiques actuelles confirment sa valeur sportive : 3 buts et 8 passes décisives lors des 11 premières journées de Roshn Saudi League cette saison. Il a en outre contribué au titre de champion remporté par Al-Nassr la saison dernière et a été élu meilleur joueur de la compétition.

João Félix

De son côté, la star portugaise s'assure une stabilité sportive et financière, tout en conservant son rôle central dans le projet d'Al-Nassr. À Riyad, il a trouvé un environnement qui lui permet de jouer régulièrement et de retrouver sa place en sélection portugaise.

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La prolongation de son contrat jusqu'en 2029 lui laisse également suffisamment de temps pour continuer à progresser et s'imposer comme l'une des plus grandes stars de la Roshn Saudi League, loin de l'instabilité et des allers-retours qui ont marqué certaines de ses précédentes étapes en Europe.

Chelsea

Chelsea figure aussi parmi les bénéficiaires financiers de cette décision. Le club londonien perçoit environ 20 millions d'euros supplémentaires grâce à l'activation de la clause de prolongation, ce qui porte le montant total de l'opération à près de 50 millions d'euros, selon les détails qui circulent sur l'accord.

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Les perdants du maintien de João Félix

Al-Hilal

Al-Hilal apparaît comme l'un des principaux perdants sur le plan de la concurrence nationale. Al-Nassr a fermé la porte à un éventuel transfert de Félix chez son rival, le privant de la possibilité de recruter un joueur rompu à la Roshn Saudi League et doté de qualités offensives capables de faire la différence.

Un joueur de la stature de Félix aurait représenté un renfort de poids pour n'importe quel concurrent. Mais son maintien à Al-Nassr renforce le rival direct et permet à Al-Nassr de conserver l'une de ses meilleures armes offensives.

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Barcelone

Barcelone semble également faire partie des perdants. L'idée de récupérer Félix l'été prochain devient plus compliquée, que ce soit par une opération à moindre coût ou selon une formule de transfert adaptée, puisque le joueur est désormais lié à Al-Nassr par un contrat prolongé jusqu'en 2029.

Les ailiers et meneurs de jeu locaux d'Al-Nassr

En interne, certains joueurs locaux pourraient payer le prix du maintien de Félix, d'autant que le nombre de joueurs étrangers reste inchangé et que la star portugaise occupe une place importante dans le dernier tiers, aux côtés de joueurs comme Sadio Mané, Kingsley Coman et Angelo.

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Cette situation expose Abdulrahman Ghareeb, Ayman Yahya et Abdullah Al-Hamdan à une concurrence encore plus rude pour obtenir un temps de jeu régulier, compte tenu du nombre limité de places disponibles et des options offensives étrangères déjà présentes.

Les étrangers prêtés et les plans de renforcement

Le retour de certains joueurs étrangers prêtés, dont Wesley, se complique également avec le maintien de Félix et un quota d'étrangers déjà complet, ce qui pourrait réduire leurs chances de trouver une place dans l'effectif.

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L'impact ne se limite pas à l'attaque. Il touche aussi la marge de manœuvre de la direction d'Al-Nassr sur le marché des transferts : réserver une place d'étranger à un attaquant jusqu'en 2029 pourrait l'obliger à faire des choix minutieux au moment de chercher des renforts à d'autres postes, comme le milieu défensif et l'arrière gauche, à moins de se séparer de l'un des joueurs étrangers actuels.

Ainsi, la prolongation du contrat de João Félix ne se présente pas seulement comme un gain sportif pour Al-Nassr, mais comme une décision qui rebat les cartes au sein du club comme à l'extérieur. Pendant qu'Al-Nassr gagne en stabilité et que le joueur obtient un rôle central sur la durée, les concurrents voient s'éloigner leurs chances de le recruter, et la pression s'accroît sur ceux qui lui disputent du temps de jeu au sein de l'équipe.