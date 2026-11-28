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Le Portugais João Félix, star d'Al-Nassr, a abordé plusieurs sujets importants dans un entretien accordé au journal portugais « Record ». Il y évoque sa relation avec son coéquipier Cristiano Ronaldo et l'ambition de l'ancien capitaine de la sélection portugaise d'atteindre les 1 000 buts. Il a également révélé les coulisses de son but exceptionnel contre le club qatari d'Al-Sadd, ainsi que sa position sur son avenir à Al-Nassr et sur un éventuel retour en Europe.

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Félix est revenu sur l'état d'esprit de Ronaldo, assurant que le capitaine d'Al-Nassr conserve toujours la même passion pour le football, malgré un stade avancé de sa carrière professionnelle et alors qu'il approche de la barre des 1 000 buts, l'un de ses principaux objectifs personnels.

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« Cristiano va bien. Il a toujours la même passion pour le travail, pour le football et pour atteindre les 1 000 buts, et il ne lui en reste plus beaucoup pour y parvenir », a déclaré la star d'Al-Nassr.

Il a ajouté : « Je n'ai remarqué aucun comportement inhabituel ni aucun changement dans son attitude. » Selon lui, Ronaldo profite de la dernière partie de sa carrière et cherche à tirer parti de chaque jour, de chaque séance d'entraînement et de chaque match, au point de ne peut-être pas trouver le temps de mesurer tout ce qu'il a accompli jusqu'ici.

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La position de Félix sur la crise entre Ronaldo et Jesus

Interrogé sur le différend entre Ronaldo et l'entraîneur Jorge Jesus, Félix a refusé de prendre parti, expliquant qu'il préfère ne pas se mêler de ce genre d'affaires et qu'il ne connaît pas tous les détails de cette crise.

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Il a souligné qu'il était étrange de ne plus voir Ronaldo sur la scène internationale, tant le public était habitué à sa présence constante, assurant que le capitaine d'Al-Nassr restera l'un des plus grands noms de l'histoire du football portugais et que sa place demeurera gravée dans la mémoire des supporters.

Dans le même temps, Félix a salué l'entraîneur Jorge Jesus, estimant que son approche tactique correspond à ses qualités. Il a également insisté sur la nécessité de bien se préparer pour les prochaines échéances, en particulier le match attendu face aux Pays-Bas en mars.

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Le retourné contre Al-Sadd : le rêve du Puskás et la blague de Ronaldo

Félix est revenu sur son superbe but inscrit contre le club qatari d'Al-Sadd en Ligue des champions de l'AFC Élite, un retourné acrobatique qui a enthousiasmé les supporters. Il a expliqué que le centre était arrivé sur son pied gauche et qu'il avait décidé de saisir l'occasion en tentant ce geste.

Le joueur a révélé que les retournés n'avaient rien de nouveau pour lui : il s'y exerçait depuis son enfance lors de ses sorties à la plage avec son père et son frère, ce qui l'a aidé à négocier le ballon de cette manière pendant le match.

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Félix estime que son but mérite de concourir pour le prix Puskás, qui récompense le plus beau but de l'année, tout en reconnaissant l'existence d'autres réalisations remarquables cette année, dont celle de son ami Francisco Domingues, latéral de Moreirense. Il espère d'ailleurs qu'ils se retrouveront tous les deux lors de la cérémonie de remise du prix.

Ronaldo n'a pas été absent des coulisses de ce but : dans le vestiaire après la rencontre, il a taquiné son coéquipier en lui rappelant qu'il avait lui-même déjà marqué deux buts sur des retournés, avant de lui demander d'essayer d'en inscrire un autre de la même façon.

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L'échéance qui fixera l'avenir de João Félix à Al-Nassr

Concernant son avenir, Félix a assuré qu'il était actuellement concentré sur son parcours avec Al-Nassr et qu'il souhaitait remporter davantage de titres sous le maillot du club. Il a toutefois précisé que la décision finale sur un maintien ou un départ ne serait pas prise avant les mois d'avril et de mai prochains, au moment de la fin de saison.

Le joueur n'a pas fermé la porte à un retour dans l'un des grands clubs des cinq grands championnats européens, affirmant que cette idée faisait toujours partie de ses ambitions. Le choix de sa prochaine étape dépendra cependant de la nature du projet sportif, du style de jeu et de l'adéquation de l'entraîneur avec ses qualités et le poste qu'il préfère occuper.

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Par ailleurs, Félix a défendu son expérience en Roshn Saudi League, saluant le niveau de la compétition et la qualité des joueurs étrangers qui y évoluent. Il a assuré ne ressentir aucune différence d'intensité physique ou de rythme entre ses matchs avec Al-Nassr et ses rencontres internationales sous le maillot de la sélection portugaise.

Les déclarations de Félix montrent sa volonté de rester concentré sur son aventure actuelle avec Al-Nassr, sans renoncer à son ambition européenne. La fin de saison à venir s'annonce ainsi comme une échéance importante pour déterminer sa destination, le joueur ayant fixé plusieurs critères avant de trancher sur son avenir.