Federico Valverde explique comment il a reçu une blessure à la tête lors d’un accrochage avec Aurélien Tchouaméni

Federico Valverde a réagi aux informations concernant la dispute entre lui et son coéquipier Aurélien Tchouaméni. Selon les médias espagnols, les deux hommes se seraient disputés mercredi et jeudi, et Valverde aurait même été transporté à l'hôpital jeudi avec une blessure à la tête à la suite de cet incident.

Le milieu de terrain a ensuite réagi sur Instagram : « Hier, un incident s’est produit avec un coéquipier lors de l’entraînement. La fatigue accumulée après de nombreux matchs et la frustration ont fait que tout a pris des proportions démesurées. »

« Dans un vestiaire normal, ce genre d’incident peut arriver ; en temps ordinaire, il se règle en interne, sans que le grand public n’en sache rien. Il est évident que des rumeurs sont répandues, et, comme la saison a été blanche pour le Real Madrid, club constamment sous les projecteurs, tout est amplifié. »

« Ce vendredi, un nouveau désaccord est survenu. Au cours de l’altercation, j’ai heurté une table par accident, ce qui m’a valu une petite coupure au front et m’a contraint à passer par l’hôpital pour des contrôles. Mon coéquipier ne m’a pas frappé, et je ne l’ai pas frappé non plus. Je comprends que vous imaginiez facilement que nous en sommes venus aux mains ou que c’était intentionnel, mais ce n’est pas le cas.

« Ma colère et ma frustration de voir certains d’entre nous peiner en fin de saison alors que nous nous donnons à fond m’ont poussé à en venir aux mains avec un coéquipier. »

« Je suis désolé, vraiment désolé, car cela me fait mal. Ce que nous traversons me fait mal. Le Real Madrid est l’une des choses les plus importantes de ma vie, et je ne peux pas rester indifférent. »

« Cette accumulation de petites choses provoque une dispute stérile qui ternit mon image et ouvre la porte aux spéculations : certains n’hésiteront alors pas à inventer des histoires, à répandre des calomnies et à jeter de l’huile sur le feu. Je suis toutefois convaincu que tout éventuel différend né en dehors du terrain s’efface dès que nous posons le pied sur la pelouse. Et si je dois défendre cela sur la pelouse, je serai le premier à le faire. »

« Je ne souhaitais pas m’exprimer avant la fin de la saison. Nous avons été éliminés de la Ligue des champions, et j’ai gardé ma colère et ma rancœur pour moi. Nous avons encore gâché une année, et je n’étais pas en mesure de publier quoi que ce soit sur les réseaux sociaux. Le seul visage que j’avais à montrer, je devais le montrer sur le terrain, et j’ai le sentiment de l’avoir fait. »

« C’est pourquoi je suis le plus déçu par cette situation, qui m’empêche de disputer le prochain match (contre le FC Barcelone, ndlr) pour des raisons médicales. J’ai toujours tout donné, jusqu’au bout, et cela me fait plus mal qu’à quiconque de ne pas pouvoir le faire aujourd’hui. Je reste à la disposition du club et de mes coéquipiers pour collaborer à toute décision qu’ils jugeront nécessaire. Merci. »