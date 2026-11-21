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Le match d’Eredivisie entre le FC Utrecht et le SC Cambuur a été temporairement interrompu samedi soir à la onzième minute. Une bombe fumigène a été lancée sur le terrain depuis la Bunnikside, poussant l’arbitre Allard Lindhout à arrêter la rencontre alors que le score était de 0-0.

Fait notable, ce geste a aussi provoqué une vive indignation au sein même de la Bunnikside. Les supporters les plus fervents du FC Utrecht ont scandé en nombre « Honte à toi », à l’adresse du responsable de l’incident.

Sur X, le journaliste Marco Timmer, de Voetbal International , dit ne guère comprendre le geste du supporter ni l’interruption du match. Selon lui, la situation sur le terrain a rapidement été maîtrisée.

« Et voilà qu’on interrompt le match à Utrecht à cause d’une bombe fumigène lancée par un idiot », écrit Timmer. « Lindhout suit sans doute le règlement, mais la situation a été très vite réglée et la Bunnikside n’est pas non plus contente : elle le fait savoir au responsable ou aux responsables en scandant “Honte à toi”. »

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« Dans ce cas, on aurait pu continuer à jouer », conclut le journaliste. L’incident s’est produit quelques minutes après que les supporters d’Utrecht ont rendu un hommage poignant à Jimi Groeneveld, supporter du FC Utrecht âgé de sept ans, décédé.

Cette interruption temporaire tombe particulièrement mal pour le FC Utrecht. En grande difficulté, le club de la ville d’Utrecht a glissé à la quatorzième place après trois matches consécutifs sans victoire en Eredivisie.

La pression sur l’entraîneur Anthony Correia s’est donc considérablement accrue. Samedi soir, avant le coup d’envoi, on remarquait également un nombre particulièrement élevé de places vides au stade Galgenwaard.