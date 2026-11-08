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FC Thoune - FC Bâle 1893 : heure du coup d’envoi

Super Coupe - Journée 13 8 nov. 2026 - 10:30 Arena Thun

En Super League suisse, le FC Thoune reçoit le FC Bâle 1893 à l’Arena Thun. Les deux équipes jouent des points importants dans l’élite suisse.

Thoune aborde ce match avec un certain élan. L’équipe entraînée par Gian-Luca Privitelli a récemment battu Heart of Midlothian 3-1 en Conference League, un résultat qui lui donne confiance.

Auparavant, Thoune avait signé une victoire 4-5 à l’extérieur, à Lausanne, en championnat. Sa défense s’est certes montrée vulnérable, mais son potentiel offensif est bien présent.

Bâle se déplace sous la direction de Slavisa Jokanovic et occupe actuellement la septième place du classement. Ses derniers résultats laissent à désirer : deux défaites en championnat ces dernières semaines ternissent sa forme.

Le bilan des dernières confrontations directes penche nettement en faveur de Bâle. Thoune espérera néanmoins créer la surprise dans son stade.

Découvrez ci-dessous où suivre le match en direct et à quelle heure sera donné le coup d’envoi.

Les sujets de la semaine : que s’est-il passé au FC Thoune et au FC Bâle 1893 ?

Le FC Thoune affiche un bilan de deux victoires, un match nul et deux défaites lors de ses cinq derniers matches officiels. Thoune a récemment battu Heart of Midlothian 3-1 en Conference League. Auparavant, le club avait décroché une remarquable victoire 4-5 à l’extérieur contre le FC Lausanne-Sport en championnat, malgré une défaite 2-3 face au FC Lugano peu avant.

Le FC Bâle 1893 compte une victoire, un match nul et trois défaites lors de ses cinq dernières rencontres. Son match le plus récent s’est soldé par une victoire 2-1 du FC Lugano contre Bâle. Avant cela, Bâle avait fait match nul 0-0 face au Grasshopper Club. Autre résultat particulièrement marquant : une défaite 7-3 en match amical contre le FC Winterthour, qui soulève des questions sur sa solidité défensive.

FC Thoune - FC Bâle 1893 : compositions

FC Thoune - FC Bâle 1893 : forme

FC Thoune - FC Bâle 1893 : bilan des confrontations directes

FC Thoune - FC Bâle 1893 : les classements