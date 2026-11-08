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Super Coupe
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Arena Thun
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FC Thoune - FC Bâle 1893 en direct aujourd’hui : qui diffuse le match à la télévision et en streaming ?

FC Thoune vs FC Bâle 1893
FC Thoune
FC Bâle 1893
Super Coupe

En Super League suisse, le FC Thoune affronte le FC Bâle 1893. Mais qui diffuse le match en direct à la télévision et en streaming aujourd’hui ?

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FC Thoune - FC Bâle 1893 : heure du coup d’envoi

crest
Super Coupe - Journée 13
Arena Thun

En Super League suisse, le FC Thoune reçoit le FC Bâle 1893 à l’Arena Thun. Les deux équipes jouent des points importants dans l’élite suisse.

Thoune aborde ce match avec un certain élan. L’équipe entraînée par Gian-Luca Privitelli a récemment battu Heart of Midlothian 3-1 en Conference League, un résultat qui lui donne confiance.

Auparavant, Thoune avait signé une victoire 4-5 à l’extérieur, à Lausanne, en championnat. Sa défense s’est certes montrée vulnérable, mais son potentiel offensif est bien présent.

Bâle se déplace sous la direction de Slavisa Jokanovic et occupe actuellement la septième place du classement. Ses derniers résultats laissent à désirer : deux défaites en championnat ces dernières semaines ternissent sa forme.

Le bilan des dernières confrontations directes penche nettement en faveur de Bâle. Thoune espérera néanmoins créer la surprise dans son stade.

Découvrez ci-dessous où suivre le match en direct et à quelle heure sera donné le coup d’envoi.

Les sujets de la semaine : que s’est-il passé au FC Thoune et au FC Bâle 1893 ?

Le FC Thoune affiche un bilan de deux victoires, un match nul et deux défaites lors de ses cinq derniers matches officiels. Thoune a récemment battu Heart of Midlothian 3-1 en Conference League. Auparavant, le club avait décroché une remarquable victoire 4-5 à l’extérieur contre le FC Lausanne-Sport en championnat, malgré une défaite 2-3 face au FC Lugano peu avant.

Le FC Bâle 1893 compte une victoire, un match nul et trois défaites lors de ses cinq dernières rencontres. Son match le plus récent s’est soldé par une victoire 2-1 du FC Lugano contre Bâle. Avant cela, Bâle avait fait match nul 0-0 face au Grasshopper Club. Autre résultat particulièrement marquant : une défaite 7-3 en match amical contre le FC Winterthour, qui soulève des questions sur sa solidité défensive.

THU

THU - Forme

SCH
V2-2
HAS
D0-1
LUG
D2-3
LAU
V4-5
HEA
V3-1
But marqué (encaissé)
12/11
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
4/5
BAS

BAS - Forme

WIN
D7-3
VAD
D3-0
NYO
V0-3
GRA
N0-0
LUG
D2-1
But marqué (encaissé)
7/12
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
2/5

FC Thoune - FC Bâle 1893 : compositions

FC Thoune vs FC Bâle 1893 Équipes probables

Entraineur

  • G. Privitelli

FC Thoune - FC Bâle 1893 : forme

THU

THU - Forme

SCH
V2-2
HAS
D0-1
LUG
D2-3
LAU
V4-5
HEA
V3-1
But marqué (encaissé)
12/11
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
4/5
BAS

BAS - Forme

WIN
D7-3
VAD
D3-0
NYO
V0-3
GRA
N0-0
LUG
D2-1
But marqué (encaissé)
7/12
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
2/5

FC Thoune - FC Bâle 1893 : bilan des confrontations directes

Face à face

FC ThouneNulFC Bâle 1893
2
0
3
Super Coupe
FC Bâle 1893 badge
FC Bâle 1893
BAS
4
FC Thoune badge
FC Thoune
THU
2
FDM
Super Coupe
FC Bâle 1893 badge
FC Bâle 1893
BAS
3
FC Thoune badge
FC Thoune
THU
1
FDM
Super Coupe
FC Thoune badge
FC Thoune
THU
3
FC Bâle 1893 badge
FC Bâle 1893
BAS
1
FDM
Super Coupe
FC Bâle 1893 badge
FC Bâle 1893
BAS
1
FC Thoune badge
FC Thoune
THU
2
FDM
Super Coupe
FC Thoune badge
FC Thoune
THU
1
FC Bâle 1893 badge
FC Bâle 1893
BAS
3
FDM
9Buts marqués12
Matchs au-delà des 2.5 buts5/5
Les deux équipes ont marqué5/5

FC Thoune - FC Bâle 1893 : les classements

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
LuganoLuganoLUG
1211103610+2634
V
V
V
V
V
2
Young BoysYoung BoysYB
138414125+1628
V
D
V
V
V
3
SionSionSIO
138232918+1126
V
N
V
D
N
4
FC ZuerichFC ZuerichZUR
126242526-120
V
V
V
N
V
5
FC St.GallFC St.GallGAL
126151922-319
V
D
V
V
D
6
ServetteServetteSER
125161716+116
D
V
V
D
V
7
FC Bâle 1893FC Bâle 1893BAS
124261822-414
D
N
D
D
V
8
FC LucerneFC LucerneLUZ
133462128-713
D
N
D
D
V
9
FC ThouneFC ThouneTHU
124172434-1013
V
D
D
V
D
10
Grasshopper ClubGrasshopper ClubGRA
132561629-1311
N
N
N
D
D
11
FC VaduzFC VaduzVAD
133192429-510
D
N
D
V
D
12
LausanneLausanneLAU
131481223-117
N
D
D
D
D
Championship Playoff
Barrage Relégation

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