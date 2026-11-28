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FC Sion - BSC Young Boys : heure du coup d’envoi

Super Coupe - Journée 15 29 nov. 2026 - 10:30 Stade Tourbillon

Au Stade Tourbillon, à Sion, le FC Sion, troisième, reçoit le BSC Young Boys, deuxième, en Super League suisse. Deux équipes du haut de tableau s’affrontent.

Le FC Sion aborde cette rencontre avec une grande confiance. L’équipe de Didier Tholot vient de battre le Servette 2-0 et compte quatre victoires et un nul lors de ses cinq derniers matches officiels.

La défense se distingue particulièrement. Un seul but encaissé en cinq matches témoigne de la solidité des Valaisans.

Le BSC Young Boys arrive après une courte victoire 3-2 contre Thoune. L’équipe de Gerardo Seoane a remporté trois de ses cinq derniers matches, mais a encaissé cinq buts lors de sa défaite 3-5 contre le FC Zurich.

L’attaque marque donc, mais la défense soulève des questions. Face à la solide défense du FC Sion à domicile, il reste à voir laquelle des deux prendra le dessus.

Les confrontations directes de ces derniers mois ont été équilibrées et riches en buts. Voici toutes les informations sur la diffusion pour suivre le match.

L’actualité de la semaine : qu’ont fait le FC Sion et le BSC Young Boys ?

Le FC Sion est invaincu lors de ses cinq derniers matches officiels, avec quatre victoires, un nul et aucune défaite. Il vient de battre le Servette 2-0, après s’être imposé 4-0 sur le terrain du FC Vaduz. Au total, Sion a marqué dix buts et n’en a encaissé qu’un, tout en gardant sa cage inviolée à quatre reprises.

Le BSC Young Boys affiche trois victoires, un nul et une défaite lors de ses cinq derniers matches. Il vient de battre le FC Thoune 3-2, après un nul 0-0 en amical contre le Stade Lausanne-Ouchy une semaine plus tôt. Sa défaite 3-5 contre le FC Zurich a été suivie d’une victoire 3-2 sur le terrain du FC Lucerne. Son bilan est de 11 buts marqués pour 9 encaissés.

FC Sion - BSC Young Boys : compositions

FC Sion - BSC Young Boys : forme

FC Sion - BSC Young Boys : bilan des confrontations directes

FC Sion - BSC Young Boys : classements