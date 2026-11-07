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Super Coupe
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FC Saint-Gall - FC Lugano : comment voir le match en direct aujourd’hui ? Qui le diffuse à la télévision et en streaming ?

FC St.Gall vs Lugano
FC St.Gall
Lugano
Super Coupe

En Super League suisse, le FC Saint-Gall affronte le FC Lugano. Mais qui diffuse le match en direct à la télévision et en streaming aujourd’hui ?

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FC Saint-Gall - FC Lugano : heure du coup d’envoi

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Super Coupe - Journée 13
Sitterstadion

Au Sitterstadion, à Saint-Gall, le FC Saint-Gall reçoit le leader, le FC Lugano, en Super League suisse. Cette confrontation entre deux clubs qui traversent des phases très différentes de leur saison promet une rencontre intéressante.

Le FC Saint-Gall occupe actuellement la cinquième place du classement et cherche à gagner en régularité. Après une série de résultats mitigés, l’entraîneur Enrico Maassen doit remettre son équipe sur la bonne voie.

Le FC Lugano se rend, lui, à Saint-Gall en grande forme. Les Tessinois dominent la Super League et ont récemment démontré de manière convaincante qu’il fallait compter avec eux cette saison.

Sous la direction de Mattia Croci-Torti, Lugano a enchaîné une série remarquable. L’équipe s’est récemment imposée 2-1 sur le terrain du FC Bâle 1893 et a également brillé en Ligue Conférence avec une victoire 5-2 à Getafe.

Les visiteurs arrivent au Sitterstadion en pleine confiance. Reste à voir si Saint-Gall pourra leur tenir tête dans son stade. Retrouvez ici toutes les informations sur la diffusion du match.

Les faits marquants de la semaine : qu’est-il arrivé au FC Saint-Gall et au FC Lugano ?

Le FC Saint-Gall affiche un bilan contrasté sur ses cinq derniers matches officiels : deux victoires, un nul et une défaite, auxquels s’ajoute un match de coupe. L’équipe a récemment battu le Servette FC 2-1 en Super League. Auparavant, elle avait perdu 2-0 contre les BSC Young Boys. Dans l’ensemble, Saint-Gall montre qu’il peut gagner, mais manque encore de régularité.

Le FC Lugano affiche, à l’inverse, une forme remarquable, avec quatre victoires lors de ses cinq derniers matches officiels. Son succès le plus récent est une victoire 3-0 contre le FK Kauno Žalgiris en Ligue Conférence, suivie d’une victoire 2-1 contre le FC Bâle 1893 en Super League. À cela s’ajoute l’impressionnant succès 5-2 à Getafe. Lugano est l’équipe la plus en forme de cette confrontation.

GAL

GAL - Forme

SCB
N3-3
LAU
V1-0
RAP
V0-2
YB
D2-0
SER
V2-1
But marqué (encaissé)
8/6
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
2/5
LUG

LUG - Forme

PUF
V0-4
GET
V2-5
THU
V2-3
BAS
V2-1
KZA
V3-0
But marqué (encaissé)
17/5
Matchs avec plus de 2,5 buts
5/5
Les deux équipes ont marqué
3/5

FC Saint-Gall - FC Lugano : compositions

FC St.Gall vs Lugano Équipes probables

Entraineur

  • E. Maassen

FC Saint-Gall - FC Lugano : forme

GAL

GAL - Forme

SCB
N3-3
LAU
V1-0
RAP
V0-2
YB
D2-0
SER
V2-1
But marqué (encaissé)
8/6
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
2/5
LUG

LUG - Forme

PUF
V0-4
GET
V2-5
THU
V2-3
BAS
V2-1
KZA
V3-0
But marqué (encaissé)
17/5
Matchs avec plus de 2,5 buts
5/5
Les deux équipes ont marqué
3/5

FC Saint-Gall - FC Lugano : bilan des confrontations directes

Face à face

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3
1
1
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Lugano
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Lugano
LUG
0
FDM
8Buts marqués7
Matchs au-delà des 2.5 buts3/5
Les deux équipes ont marqué4/5

FC Saint-Gall - FC Lugano : les classements

#
PVNDBPA+/-PtsForme
1
LuganoLuganoLUG
1211103610+2634
V
V
V
V
V
2
Young BoysYoung BoysYB
137513924+1526
N
D
V
V
V
3
SionSionSIO
138232818+1026
V
N
V
D
N
4
FC ZuerichFC ZuerichZUR
126242526-120
V
V
V
N
V
5
FC St.GallFC St.GallGAL
126151922-319
V
D
V
V
D
6
ServetteServetteSER
125161716+116
D
V
V
D
V
7
FC Bâle 1893FC Bâle 1893BAS
124261822-414
D
N
D
D
V
8
FC LucerneFC LucerneLUZ
133552026-614
N
N
D
D
V
9
FC ThouneFC ThouneTHU
124172434-1013
V
D
D
V
D
10
FC VaduzFC VaduzVAD
133192428-410
D
N
D
V
D
11
Grasshopper ClubGrasshopper ClubGRA
122461528-1310
N
N
D
D
D
12
LausanneLausanneLAU
121381122-116
D
D
D
D
D
Championship Playoff
Barrage Relégation

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