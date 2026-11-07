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FC Saint-Gall - FC Lugano : heure du coup d’envoi

Super Coupe - Journée 13 8 nov. 2026 - 08:00 Sitterstadion

Au Sitterstadion, à Saint-Gall, le FC Saint-Gall reçoit le leader, le FC Lugano, en Super League suisse. Cette confrontation entre deux clubs qui traversent des phases très différentes de leur saison promet une rencontre intéressante.

Le FC Saint-Gall occupe actuellement la cinquième place du classement et cherche à gagner en régularité. Après une série de résultats mitigés, l’entraîneur Enrico Maassen doit remettre son équipe sur la bonne voie.

Le FC Lugano se rend, lui, à Saint-Gall en grande forme. Les Tessinois dominent la Super League et ont récemment démontré de manière convaincante qu’il fallait compter avec eux cette saison.

Sous la direction de Mattia Croci-Torti, Lugano a enchaîné une série remarquable. L’équipe s’est récemment imposée 2-1 sur le terrain du FC Bâle 1893 et a également brillé en Ligue Conférence avec une victoire 5-2 à Getafe.

Les visiteurs arrivent au Sitterstadion en pleine confiance. Reste à voir si Saint-Gall pourra leur tenir tête dans son stade. Retrouvez ici toutes les informations sur la diffusion du match.

Les faits marquants de la semaine : qu’est-il arrivé au FC Saint-Gall et au FC Lugano ?

Le FC Saint-Gall affiche un bilan contrasté sur ses cinq derniers matches officiels : deux victoires, un nul et une défaite, auxquels s’ajoute un match de coupe. L’équipe a récemment battu le Servette FC 2-1 en Super League. Auparavant, elle avait perdu 2-0 contre les BSC Young Boys. Dans l’ensemble, Saint-Gall montre qu’il peut gagner, mais manque encore de régularité.

Le FC Lugano affiche, à l’inverse, une forme remarquable, avec quatre victoires lors de ses cinq derniers matches officiels. Son succès le plus récent est une victoire 3-0 contre le FK Kauno Žalgiris en Ligue Conférence, suivie d’une victoire 2-1 contre le FC Bâle 1893 en Super League. À cela s’ajoute l’impressionnant succès 5-2 à Getafe. Lugano est l’équipe la plus en forme de cette confrontation.

FC Saint-Gall - FC Lugano : compositions

FC Saint-Gall - FC Lugano : forme

FC Saint-Gall - FC Lugano : bilan des confrontations directes

FC Saint-Gall - FC Lugano : les classements