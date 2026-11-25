Comment regarder FC Nordsjaelland - Panathinaikos avec un VPN

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. Sélectionnez un fournisseur de services VP de confiance et téléchargez l’application sur votre appareil (ordinateur, téléphone ou tablette). Choisissez l’emplacement du serveur. Sélectionnez un serveur VPN situé dans le pays où le match est officiellement diffusé.

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. Activez le VPN et connectez-vous au serveur choisi pour modifier votre localisation numérique (adresse IP). Rendez-vous sur le site du diffuseur officiel ou ouvrez l’application de streaming officielle du diffuseur sportif détenteur des droits.

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Avant-match

Ligue Conférence - Journée 4 26 nov. 2026 - 15:00 Right To Dream Park

Le FC Nordsjaelland reçoit le Panathinaikos au Right To Dream Park, à Farum, pour un match de la phase de ligue de la Ligue Conférence.

Le club danois occupe la 25e place du classement et a besoin de points pour s’éloigner du bas de tableau. Son parcours européen a été irrégulier cette saison, sa dernière défaite sur la scène continentale remontant au 5 novembre, face à Monaco (2-0).

Ses résultats en championnat donnent toutefois des raisons d’espérer à l’équipe de Jens Foensskov Olsen. Le Nordsjaelland a battu le FC Copenhague 5-0 en Superliga le 22 novembre, deux semaines après une victoire 6-1 sur le terrain de Randers.

Le Panathinaikos aborde cette rencontre dans une situation bien différente. L’équipe de Jacob Neestrup est deuxième du classement de la Ligue Conférence et a remporté ses cinq derniers matches.

Le club grec a battu le CSKA Sofia 2-1 en Europe le 5 novembre, avant de s’imposer 2-0 contre l’OFI Crète en Super League le 22 novembre.

Les deux clubs ne se sont rencontrés qu’une fois, lors d’un match amical en juillet 2025. Voici comment suivre la rencontre.

Actualité des équipes et effectifs