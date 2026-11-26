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Le FC Barcelone poursuit sa quête de jeunes talents du football africain. Le club a placé sous surveillance Ibrahim Konté, joueur de la sélection sénégalaise des moins de 17 ans, lors de sa participation à la Coupe du monde U17 qui se déroule actuellement au Qatar. Il devient ainsi le dernier nom en date à attirer l'attention de la direction sportive du club catalan, après les recrutements réussis de l'Égyptien Hamza Abdelkarim et du Belge Jesse Bisiwu.

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Selon les informations du journal sénégalais « D Sports », reprises par le quotidien catalan « Sport », Barcelone suit de près la progression de Konté, qui s'est fait remarquer par ses performances avec les sélections de jeunes du Sénégal et figure désormais parmi les talents convoités par plusieurs grands clubs européens.

Barcelone n'est pas le seul à s'intéresser au joueur sénégalais. Newcastle United, Villarreal et le Club Bruges se sont également lancés dans la course, séduits par le niveau qu'il affiche avec sa sélection et par les qualités techniques qui ont retenu l'attention des recruteurs des clubs européens pendant le tournoi organisé au Qatar.

Barcelone réédite l'opération Hamza Abdelkarim

Ce suivi de Konté s'inscrit dans la politique de Barcelone, qui vise à dénicher les talents émergents aux quatre coins du monde et à profiter des tournois internationaux de jeunes pour repérer les joueurs à fort potentiel, avant que les clubs concurrents ne se positionnent sérieusement et que leur valeur marchande ne s'envole.

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La Coupe du monde U17 est devenue un rendez-vous important pour la direction sportive barcelonaise. Elle offre aux recruteurs du club l'occasion d'observer plusieurs des meilleurs espoirs face à des sélections et des écoles de football variées, et les aide à évaluer les qualités des joueurs dans un contexte de forte compétition.

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Le club catalan avait déjà tiré profit de son suivi de la précédente édition du Mondial U17, disputée au Qatar en 2025, en recrutant l'attaquant égyptien Hamza Abdelkarim et l'ailier belge Jesse Bisiwu, deux joueurs qui avaient tapé dans l'œil des dirigeants barcelonais pendant le tournoi.

Cette stratégie repose sur le choix de joueurs disposant d'une grande marge de progression, qui sont ensuite intégrés progressivement dans le système de formation du club. Ils peuvent ainsi s'adapter au style de jeu de Barcelone, avec la possibilité d'accéder un jour à l'équipe première s'ils parviennent à confirmer leur potentiel.

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Qui est Ibrahim Konté, la nouvelle cible de Barcelone ?

Né le 23 septembre 2009, Ibrahim Konté mesure 1,78 m. Il évolue à l'académie Gambinos Stars Africa, située à Banjul, la capitale de la Gambie, bien qu'il représente le Sénégal dans les catégories de jeunes.

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Le jeune joueur excelle dans les rôles offensifs, notamment au poste de meneur de jeu. Il se distingue aussi par sa qualité technique et sa maîtrise du ballon, autant d'atouts qui font de lui l'un des noms prometteurs suivis par les clubs européens lors de ce Mondial U17.

Konté ne faisait pas partie de l'équipe du Sénégal sacrée championne d'Afrique des moins de 17 ans en 2026, mais il a su convaincre le sélectionneur Lamine Sané lors des stages de préparation. Il a ainsi obtenu sa place pour la Coupe du monde en cours, où il porte le numéro 10 de sa sélection.

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Le Sénégal évolue dans le groupe F de ce Mondial U17, aux côtés de la Croatie, de Cuba et du Tadjikistan. Ce tournoi représente une belle occasion pour le joueur de prouver sa valeur devant les recruteurs des clubs européens et d'augmenter ses chances de rejoindre l'une des équipes intéressées par ses services.

Concurrence européenne et obstacles à son transfert à Barcelone

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Malgré l'intérêt de Barcelone pour le talent sénégalais, la bataille pour le recruter ne sera pas simple. Newcastle United dispose d'importants moyens financiers, tandis que Villarreal et le Club Bruges possèdent une solide expérience dans la détection et le développement des talents africains, à qui ils offrent la possibilité d'évoluer ensuite à un niveau supérieur.

Le tournoi, qui se poursuit jusqu'au 13 décembre prochain, offre aux dirigeants barcelonais une occasion supplémentaire de suivre le joueur et de recueillir davantage d'informations sur ses qualités techniques et sa capacité à progresser, avant d'entreprendre toute démarche officielle concernant son avenir.

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Toutefois, l'arrivée de Konté dans le football espagnol se heurte à un obstacle de taille lié au règlement de la FIFA sur les transferts internationaux de joueurs mineurs. Le joueur n'aura en effet 18 ans qu'en septembre 2027, ce qui soumet toute tentative de le recruter aux règles encadrant les transferts des joueurs n'ayant pas atteint l'âge légal.

Barcelone a donc identifié un nouveau talent africain à suivre lors de ce Mondial U17, après avoir repéré Hamza Abdelkarim et Jesse Bisiwu lors de la précédente édition. Une démarche qui confirme la volonté du club catalan de continuer à investir dans les jeunes talents avant qu'ils ne deviennent des cibles prioritaires pour les grands clubs européens.