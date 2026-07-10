Face à l’Espagne, Thibaut Courtois a battu le record historique de Hugo Lloris en Coupe du monde

Thibaut Courtois, le gardien de but de l’équipe nationale belge, a surpassé la légende Hugo Lloris, ex-portier des Bleus, lors de la Coupe du monde face à l’Espagne.

L’Espagne défiera la Belgique dans quelques instants au stade SoFi de Los Angeles, en quarts de finale de la Coupe du monde 2026.

Titulaire dans les cages belges, le gardien du Real Madrid entre ainsi dans l’histoire de la Coupe du monde.

Avec 21 matches au compteur, il dépasse désormais Hugo Lloris (20 matches) et se hisse au deuxième rang des gardiens les plus capés de l’histoire de la compétition.

Seul Manuel Neuer, le gardien allemand, fait mieux avec 23 matchs, dont le dernier perdu aux tirs au but face au Paraguay en seizièmes de finale de l’édition en cours.

En atteignant le dernier carré, il pourrait même égaler le record absolu de Neuer, synonyme de match supplémentaire, qu’il s’agisse de la finale ou de la petite finale.

Rappelons que le gardien de 34 ans a encaissé 16 buts lors de ses 20 précédentes sorties en Coupe du monde, tout en gardant ses cages inviolées à huit reprises.