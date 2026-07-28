Le club d'Al-Ittihad a réussi à conclure le transfert du joueur qui succédera à l'arrière albanais Mario Mitaj la saison prochaine.

Des rapports de presse avaient révélé que Mitaj était proche de quitter le club d'Al-Ittihad lors de l'actuel mercato estival, afin de rejoindre le club italien du Genoa.

Le journal saoudien « Asharq Al-Awsat » a indiqué qu'Al-Ittihad avait trouvé le joueur pour le remplacer, à savoir Fares Abdi, l'arrière de Neom, les deux clubs s'étant mis d'accord pour finaliser l'opération.

Abdi a devancé de nombreux joueurs qu'Al-Ittihad avait placés sur sa liste de choix pour recruter l'un d'entre eux, afin de diriger le flanc gauche la saison prochaine.

Âgé de 27 ans, il possède un parcours remarquable : né dans l'État américain de Californie, il a débuté sa carrière avec plusieurs clubs aux États-Unis, avant de rejoindre le championnat saoudien par la porte d'Al-Wehda en 2020.

Outre Al-Wehda, Abdi a évolué sous les couleurs d'Al-Qadsiah, d'Al-Fayha et de Neom, qu'il a rejoint l'été dernier et avec lequel il a disputé 34 matchs, délivrant 3 passes décisives.