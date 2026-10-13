Cesc Fábregas prend plaisir à regarder Feyenoord cette saison, a déclaré mardi l’entraîneur de Como lors d’un point presse. Selon le coach de son adversaire en Ligue des champions, les Rotterdamois pratiquent un football reconnaissable, doté d’une identité propre.

Fábregas a regardé plusieurs matches de Feyenoord ces dernières semaines et sait que l’équipe de Giovanni van Bronckhorst est en forme. « En championnat, ils dominent largement et leur façon de jouer est très claire. Beaucoup de joueurs sont agréables à regarder », a déclaré l’ancien milieu de terrain, passé notamment par Arsenal et le FC Barcelone.

L’entraîneur de Como est surtout impressionné par les intentions offensives de Feyenoord, leader de la Vriendenloterij Eredivisie. « Il y a beaucoup de qualité sur le terrain et ils cherchent toujours à jouer vers l’avant. Feyenoord veut attaquer et dominer. C’est un défi pour nous et, en même temps, une formidable occasion de découvrir une autre façon de jouer en Europe. »

« Ce sera une formidable expérience pour nous de jouer hors d’Italie. Nous avons étudié Feyenoord en profondeur, nous sommes prêts et nous savons qui nous allons affronter. Ce sera un test fantastique pour nous mercredi », a poursuivi Fábregas avec enthousiasme, avant de complimenter Van Bronckhorst.

« L’identité qu’il a donnée à Feyenoord se remarque. Ce qu’ils essaient de faire est très clair. C’est une équipe très technique, qui pratique un football ambitieux. Feyenoord veut attaquer et dominer à partir d’un 4-3-3 classique, comme on le voit souvent chez les équipes néerlandaises et espagnoles. »

Fábregas apprécie donc les qualités techniques de son adversaire en Ligue des champions. « Félicitations au club, à l’entraîneur, aux joueurs et au staff technique. Car lorsque je regarde les matches de Feyenoord, je prends du plaisir. »

Como a commencé son aventure en Ligue des champions par une victoire 4-1 contre le RB Leipzig. Feyenoord veut prendre sa revanche après sa lourde défaite 5-1 sur le terrain du FC Barcelone le mois dernier.