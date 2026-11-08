Fabregas : « L’Inter est trop forte, c’est la meilleure équipe d’Europe en transition. »

Cesc Fabregas, entraîneur de Côme, s'est exprimé sur DAZN après la défaite contre l'Inter :

« Nous n'avons pas bien commencé, nous avons commis beaucoup d'erreurs et nous manquions de confiance. On peut parler de beaucoup de choses, même de l'état du terrain, mais l'Inter a été meilleure que nous. L'Inter est trop forte. Jouer tous les trois jours, c'est différent pour nous de ce que nous avons fait jusqu'ici. Aujourd'hui, il ne faut accabler personne, mais remercier les joueurs et féliciter l'Inter, parce qu'elle a été meilleure que nous. Mais je suis fier des nôtres. »

« Il ne faut pas chercher d'excuses, que ce soit après six victoires d'affilée ou aujourd'hui. Ma responsabilité est d'aider l'équipe et de trouver des solutions. Dans ce cas, il fallait une solution défensive, pas offensive. Il fallait de l'équilibre. Nous perdons le match sur deux buts inscrits après des ballons perdus au milieu de terrain, sur deux transitions. Cela fait perdre confiance. Ce sont les meilleurs d'Europe en transition. »

« L'Inter est l'une des meilleures équipes en contre-attaque et sur coups de pied arrêtés. Barella aurait dû recevoir un carton jaune, mais ils ont raison de laisser jouer. Nous avons besoin de leur expérience. Milla dit que nous sommes une équipe trop gentille. »