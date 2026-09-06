« Expulsez d'abord le Maroc » : des supporters de Ceuta refusent que l'Espagne accueille le Mondial 2030

Le dossier de l'organisation de la Coupe du monde 2030, qui réunit le Maroc, l'Espagne et le Portugal, suscite la polémique dans la ville de Ceuta, après que plusieurs supporters du club Atlético Ceuta ont exprimé leur refus de voir la compétition organisée en partenariat avec le Maroc, sur fond de tensions croissantes entre la ville et la partie marocaine liées au dossier de l'immigration et des frontières.

Le quotidien espagnol Marca a rapporté les propos de plusieurs supporters de Ceuta, lors du match de leur équipe face au Celta Fortuna, au cours duquel ils ont exprimé leur colère face à la participation du Maroc à l'organisation du Mondial, certains allant jusqu'à réclamer son exclusion totale du dossier d'accueil.

L'un des jeunes supporters a déclaré, selon Marca : « Moi, je les mettrais dehors, ils ne méritent pas d'organiser la Coupe du monde. Si les gens quittent leur pays, alors ils ne peuvent pas organiser la Coupe du monde ; celui qui ne participe pas à notre bien-être ne peut pas organiser la Coupe du monde avec nous. »

Un autre supporter a ajouté : « J'aurais exclu le Maroc du dossier d'accueil, je ne comprends pas comment il peut y avoir le moindre doute. La Coupe du monde doit revenir à l'Espagne et au Portugal, mais pas au Maroc, qui ne devrait même pas participer au Mondial. »

Ces déclarations interviennent à un moment particulièrement sensible pour Ceuta, après l'une des plus grandes crises migratoires qu'a connues la ville ces dernières années, lorsqu'un nombre considérable de migrants sont entrés depuis le côté marocain les 30 et 31 juillet derniers.

Selon des rapports espagnols, le nombre de personnes arrivées à Ceuta durant cette crise a dépassé les 70 000, dans un climat de chaos et de forte pression sur les frontières.

Les prises de position des supporters de Ceuta ne se sont pas limitées à réclamer l'exclusion du Maroc de l'organisation de la compétition, l'un des supporters ayant adopté une position encore plus tranchée : « Si j'étais à la place de l'Espagne, je ne jouerais pas la Coupe du monde, et ce serait à la FIFA de décider ce qu'elle ferait si la championne du monde annonçait qu'elle ne participera pas. »

L'Espagne, le Portugal et le Maroc doivent accueillir la Coupe du monde 2030, une édition historique dont les événements s'étendront sur plus d'un continent, avec des matchs de célébration organisés en Argentine, au Paraguay et en Uruguay à l'occasion du centième anniversaire du lancement de la compétition.

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