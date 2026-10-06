Exploitation et colère : une nouvelle crise entoure « la dernière danse de Messi »

La flambée des prix des billets pour le dernier match de Lionel Messi avec l'équipe d'Argentine a suscité la polémique, après que plusieurs influenceurs ont revendu des billets à des tarifs dépassant largement leur valeur d'origine.

Messi s'apprête à disputer son dernier match sous le maillot de l'Argentine, lorsque l'Albiceleste affrontera le Bénin dans la nuit de mercredi, au stade Monumental, dans la capitale Buenos Aires, dans un contexte de grand intérêt populaire et médiatique autour de l'événement.

Selon le journal argentin « La Nación », la revente des billets à des prix élevés a provoqué une large colère, et parmi les personnes impliquées figurait un influenceur connu sous le nom de Chabo Martínez, suivi par plus d'un million de personnes sur la plateforme Instagram.

Martínez a écrit sur ses comptes de réseaux sociaux : « Nouveaux billets pour assister aux adieux du meilleur joueur de l'histoire, Lionel Andrés Messi. Contactez-moi par messages privés. »

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Des prix atteignant 905 euros

La Nación a précisé que les billets les moins chers du match étaient disponibles sur la plateforme officielle à 53 euros, avant d'être revendus à des prix à partir de 350 euros.

Le prix de certains billets avec places privilégiées a atteint 905 euros, tandis que le journal a indiqué que le prix moyen des billets à la revente était désormais supérieur de 567 % par rapport au prix d'origine.

L'opération de revente ne s'est pas limitée au cas de Martínez, puisque le marché noir a connu un fort engouement en raison de la forte demande pour assister au dernier match de Messi avec l'équipe d'Argentine.

Cette crise a provoqué la colère des Argentins, elle est apparue quelques heures après une autre crise liée à l'équipe béninoise. En effet, la sélection africaine a rencontré de nombreux problèmes avant le match : les installations n'étaient pas bonnes, l'eau chaude n'était pas disponible pour les joueurs à l'hôtel, le sauna était en panne, l'équipement était insuffisant, et le terrain d'entraînement en gazon synthétique ainsi que la salle de fitness n'étaient pas adaptés à une équipe professionnelle.

De même, l'équipe béninoise a voyagé sur un vol de 23 heures en classe économique, et l'analyste sportif Jonas Bédi a perdu connaissance.

Environ 85 000 spectateurs sont attendus au stade Monumental, qui appartient au club de River Plate.

Lionel Scaloni, le sélectionneur de l'équipe d'Argentine, a déclaré : « Nous aurions pu remplir cinq stades. »

Une célébration spéciale pour les adieux de Messi

La soirée d'adieu comprend un programme spécial pour célébrer Messi, un groupe d'artistes devant proposer des prestations musicales avant le coup d'envoi du match.

Mais la plus grande partie de la cérémonie d'hommage se déroulera après le coup de sifflet final, Messi devant recevoir une plaque commémorative et un maillot spécial, en plus de la diffusion d'une vidéo sur les écrans géants du stade, selon la chaîne TyC Sports.

La cérémonie d'adieu se conclura par un discours de Messi devant les supporters, lors d'une soirée qui devrait être marquée par une célébration exceptionnelle de l'un des plus grands joueurs de l'histoire du football argentin.



